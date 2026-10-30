مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين إثر تصادم دراجتين ناريتين ببلقاس في الدقهلية

لقي شاب مصرعه، وأصيب اثنان آخران، أحدهما باشتباه نزيف بالمخ وكسور بعظام الوجه والفك السفلي، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على طريق الملعب بمنطقة أبو طه التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على طريق الملعب بأبو طه في بلقاس، ووجود مصابين وحالة وفاة.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس لتلقي العلاج اللازم.



وتبين أن المصابين هما: ضياء جمال عبد الغفار، 17 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه نزيف بالمخ، واشتباه كسر بعظام الوجه والفك السفلي وإسلام علي عبد الله، 17 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وأسفر الحادث عن مصرع أحمد محمد توكل، 16 عامًا، بعد تعرضه لتوقف بعضلة القلب، حيث تم إجراء محاولات إنعاش قلبي رئوي له، إلا أنه لم يستجب لمحاولات الإنعاش.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.