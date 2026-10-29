تموين الدقهلية: ضبط 4 أطنان دقيق مدعم وزيوت مستعملة قبل البيع بالسوق السوداء

أعلن وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية علي حسن عبدالفتاح، أن المديرية شنت عدة حملات رقابية على المخابز والأسواق والأنشطة التموينية والمواد البترولية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، والتي أسفرت عن تحرير 105 مخالفات تموينية، بواقع 48 مخالفة بالمخابز، و38 مخالفة بالأسواق العامة، و13 مخالفة لدى تجار التموين، و6 مخالفات بقطاع المواد البترولية، فضلا عن ضبط طن دقيق مدعم و3 أطنان زيوت طعام مستعملة ، قبل البيع بالسوق السوداء .

وأوضح وكيل الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أنه في قطاع المخابز، تنوعت المخالفات بين نقص وزن الخبز والتصرف في الدقيق وعدم وجود سجلات أو قوائم بيانات وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة أدوات العجين، إلى جانب مخالفات الغلق أو التوقف دون إذن وعدم إعطاء بون الصرف.

وأضاف أنه في الأسواق العامة، تصدر عدم الإعلان عن الأسعار قائمة المخالفات بـ26 مخالفة، إلى جانب عدم وجود شهادات صحية وتداول سلع مجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي ومزاولة النشاط دون ترخيص.

كما شملت الحملات مخالفات لدى تجار التموين تتعلق بالغلق خلال مواعيد العمل الرسمية وعدم وجود قوائم أو سجلات وعدم الإعلان عن المقررات التموينية وتجميع السلع التموينية، فضلًا عن مخالفات تجميع المواد البترولية والبيع بأزيد من السعر الرسمي والتصرف في المواد البترولية.

وتابع وكيل الوزارة أنه في مركز ميت غمر، تمكنت الحملات من ضبط طن من الدقيق البلدي المدعم في واقعة تجميع دقيق، و3 أطنان من زيوت الطعام المستعملة في نشاط دون ترخيص، إلى جانب ضبط 240 علبة سجائر مجهولة المصدر و10 أسطوانات غاز مملوءة دون تصريح..وفي نبروه، تم ضبط 407 عبوات شاي في واقعة تجميع سلع تموينية، كما تم ضبط 10 أسطوانات غاز منزلي في واقعة تصرف في مواد بترولية داخل مستودع.

ووجه وكيل الوزارة باستمرار الحملات الرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع تكثيف الرقابة على الدقيق البلدي المدعم والسلع التموينية والمواد البترولية والأسعار المعلنة، حفاظًا على الدعم وحماية حقوق المواطنين.