جئت من أرض المآذن والأهرامات.. طالبة مصرية تفوز بمسابقة تحدي القراءة العربي

فازت الطالبة ميار محمد رجب عثمان من محافظة كفر الشيخ بالمركز الأول ولقب بطلة تحدي القراءة العربي على مستوى الوطن العربي في دورته العاشرة، من بين ملايين الطلاب المشاركين في هذا المشروع الثقافي الكبير.



من صفحات الكتب إلى منصة التتويج

واستطاعت ميار أن تصنع لحظة استثنائية، وأن تجعل من صفحات الكتب سلماً للصعود إلى منصة التتويج، ومن حب المعرفة طريقاً إلى إنجاز سيظل مصدر فخر واعتزاز.



ميار: جئت من أرض المآذن والأهرامات



وأكدت الطالبة ميار محمد رجب عثمان، بطلة الوطن العربي وممثلة جمهورية مصر العربية في المسابقة، اعتزازها بمصر وتاريخها الحضاري والثقافي، مشيرة إلى أن المبادرة أسهمت في اكتشاف مواهب الطلاب وتعزيز ارتباطهم بالكتاب واللغة العربية وجمالها.

وقالت في كلمة لها إنها جاءت من أرض المآذن والأهرامات، ومهد الحضارة والعلماء، مستحضرة رموز مصر الأدبية والفنية، وفي مقدمتهم أحمد شوقي ونجيب محفوظ ومحمد عبد الوهاب وأم كلثوم، إلى جانب العالم أحمد زويل وجراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب.

وأضافت أن مصر تمثل قلب الأمة العربية، معبرة عن فخرها بتمثيل وطنها في هذه المبادرة الثقافية التي تحتفي بالقراءة وتكرس مكانة اللغة العربية لدى الأجيال الجديدة.



شكر لمحمد بن راشد صانع تحدي القراءة



ووجهت ميار الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صانع الأمل، تقديراً لدوره في إطلاق تحدي القراءة العربي، مؤكدة أن المبادرة ساعدت الطلاب على اكتشاف مواهبهم والتمسك بالكتاب وتعزيز حب اللغة العربية وتذوق جمالها وموسيقى كلماتها.



دعم وزارة التربية والتعليم لمسيرة التفوق

ويأتي هذا الإنجاز في إطار رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبدعم وتوجيهات الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير لشؤون الأنشطة الطلابية والتعليم المجتمعي، وبمتابعة الدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، وجهود الدكتورة زينب نور الدين مشهور مدير عام الإدارة العامة للمكتبات والمنسق العام للمسابقة في مصر، التي واكبت رحلة المسابقة وساندت الطلاب في طريقهم إلى المنافسة العربية، بالتعاون مع فريق العمل بالإدارة العامة للمكتبات.