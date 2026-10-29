الداخلية تكشف تفاصيل مصادمة القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشورين مدعومين بمقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا تضرر القائم على النشر من قيام قائد سيارة "ملاكى" بالإصطدام بأحد الأشخاص وإحداث إصابته حال سيره بأحد الطرق بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11/ الجارى تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية بحدوث مصادمة ومشاجرة بدائرة القسم بين (قائد سيارة سارية التراخيص "مدير مبيعات ، وبرفقته عامل") و (سيارة أخرى "سارية التراخيص قيادة "سائق") و (مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية قيادة "سائق، وبرفقته عامل "مصابان بسحجات وكدمات بالوجه") ، وذلك لإختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الأولى مما إدى إلى إصطدامه بالسيارة الثانية، ولدى محاولته الإنصراف من مكان الواقعة إصطدم بمركبة "التوك توك" مما أسفر عن حدوث إصابة مستقلى المركبة ، ولدى قيام الأهالى بمحاولة إستيقافه حدثت مشاجرة بين "قائدها ومستقليها" و"فرد أمن بإحدى الشركات"، تعديا خلالها على الأخير بالضرب محدثان إصابته "بسحجات وكدمات بالوجه" ، وبسؤال قائد السيارة الثانية ومستقلى مركبة "التوك توك" وفرد الأمن ، إتهموا قائد السيارة الأولى ومرافقه بالتسبب فى الحادث وإحداث الإصابات المشار إليها "أمكن ضبطهما".

تم التحفظ على السيارة ومركبة "التوك توك" ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.