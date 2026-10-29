خاص.. هاني أبو ريدة يقود محاولات الصلح بين حسام حسن ومحمد الشناوي قبل معسكر نوفمبر

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن تحركات جادة لعقد جلسة صلح تجمع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، ومحمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، خلال الأيام الأولى من شهر نوفمبر المقبل وقبل معسكر المنتخب، بهدف احتواء الخلاف الأخير وإنهاء الأزمة بين الطرفين.

هاني أبو ريدة يقود محاولات الصلح بين حسام حسن ومحمد الشناوي

وأوضح المصدر أن محاولات الصلح تأتي على خلفية استبعاد محمد الشناوي من معسكر منتخب مصر الأخير، إلى جانب التصريحات المنسوبة إلى حسام حسن، التي وصف خلالها حارس الأهلي بأنه «منتهي»، وهو ما أثار حالة من الجدل في الأوساط الرياضية خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ومصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد، يقودان جهود تقريب وجهات النظر بين الطرفين، في محاولة لاحتواء الموقف وإعادة العلاقة إلى طبيعتها، بعيدًا عن التصعيد الإعلامي.

وأضاف المصدر أن هناك عدة مقترحات بشأن مكان انعقاد الجلسة المرتقبة، من بينها منزل هاني أبو ريدة، أو اختيار مكان خاص خارج مقر اتحاد الكرة، لتوفير أجواء هادئة تساعد على تقريب وجهات النظر والوصول إلى اتفاق ينهي الخلاف.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على استمرار الاتصالات خلال الفترة الحالية لترتيب الجلسة، مع وجود رغبة في إنهاء الأزمة خلال الأيام المقبلة، انتظارًا لما ستسفر عنه التحركات الجارية بشأن المصالحة بين حسام حسن ومحمد الشناوي.

