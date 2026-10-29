الأرصاد الجوية تحذر من نشاط الرياح وفرص لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة، من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع وجود فرص لسقوط أمطار على بعض المناطق، بالتزامن مع نشاط الرياح على مناطق من شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى.

الحالة الجوية

وأوضحت الهيئة، في بيان بشأن آخر تطورات الحالة الجوية، أن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وقد يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق، فيما تظهر سحب عالية على مناطق من أقصى الصحراء الغربية وجنوب الصعيد، دون تأثيرات ملحوظة على الأحوال الجوية.

استمرار السحب المنخفضة

وأضافت أن السحب المنخفضة تستمر في الظهور على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، ما يسهم في تلطيف الأجواء وحجب جزء من أشعة الشمس، لتسود أجواء خريفية تتنوع بين ظهور السحب ونشاط الرياح على فترات.

نشاط الرياح

وأشارت الأرصاد الجوية إلى نشاط الرياح على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، وهو ما يستدعي توخي الحذر، خاصة لمرضى الحساسية والجهاز التنفسي، مع تجنب التعرض المباشر للأتربة قدر الإمكان.

صور الأقمار الصناعية

وتشهد البلاد، وفقًا لآخر صور الأقمار الصناعية، حالة من التنوع في الظواهر الجوية، بين تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة واحتمالات سقوط الأمطار على بعض المناطق، ونشاط الرياح الذي قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية في المناطق المثارة فيها الرمال والأتربة.

وشهد الطقس صباحا، شبورة مائية من على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

فيما توقعت فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة (بنسبة حدوث 30% تقريبًا) على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وجنوبًا على مناطق من (حلايب – شلاتين) على فترات متقطعة.

يصاحبها فرص ضعيفة جدًا لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 10% تقريبًا) على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس أيضا نشاط رياح أحيانًا تتراوح سرعتها من (30 إلى 40) كم/س، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وبعض المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد ومناطق من سيناء على فترات متقطعة.

وسط اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط ونشاط الرياح من (40 إلى 60) كم/س، وارتفاع الأمواج من (2 إلى 3) أمتار.