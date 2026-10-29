القبض على سيدة تستغل أطفالها فى أعمال التسول بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من إحدى السيدات لقيامها بإستغلال أنجالها فـى أعمال التسول وإستجداء المارة بالقاهرة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيدة المشار إليها (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة) حال قيامها بأعمال التسول وإستجداء المارة وبرفقتها أنجالها " 4 أطفال" ، وبمواجهتها إعترفت بقيامها بإستغلالهم فـى أعمال التسول وإستجداء المارة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.. وتم أخذ التعهد اللازم على المذكورة بحسن رعاية أنجالها.