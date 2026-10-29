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من برج البرلس إلى دبي.. ميار عثمان بطلة تحدي القراءة العربي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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من برج البرلس إلى دبي.. ميار عثمان بطلة تحدي القراءة العربي

الطالبة ميار عثمان
الطالبة ميار عثمان
خالد يوسف

«الحمد لله رب العالمين.. مبروك لمصر ولبلدي برج البرلس».. بهذه الكلمات البسيطة، عبّرت الطفلة المصرية ميار محمد رجب عثمان عن فرحتها بالتتويج بلقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته العاشرة لعام 2026، لتكتب ابنة محافظة كفر الشيخ اسمها بحروف من نور، وترفع علم مصر على منصة التتويج في دبي، وسط منافسة شارك فيها أكثر من 40 مليون طالب وطالبة من 60 دولة حول العالم.

ميار عثمان ترفع اسم مصر في تحدي القراءة العربي

نجحت ميار، الطالبة بمدرسة الشهيد حمدي شرابي الابتدائية بمدينة برج البرلس، في انتزاع المركز الأول على مستوى الوطن العربي، بعد رحلة من القراءة والاجتهاد أهلتها لتمثيل مصر في التصفيات النهائية للمسابقة، التي تُعد من أكبر المبادرات القرائية باللغة العربية على مستوى العالم.

ميار عثمان 

وتُوجت ميار خلال الحفل الختامي الذي استضافه مركز دبي التجاري العالمي، بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسط أجواء احتفالية كرمت الفائزين في مختلف فئات التحدي.

70 كتابًا وراء تتويج بطلة القراءة

لم تصل ميار إلى منصة التتويج مصادفة، بل كان وراء نجاحها شغف حقيقي بالمعرفة؛ إذ قرأت نحو 70 كتابًا خلال رحلتها، تنوعت موضوعاتها بين العلوم والثقافة والأدب والتراجم، لتوسع مداركها وتنمي حصيلتها اللغوية وقدرتها على التعبير والمناقشة.

البطلة المصرية

ولم تقتصر موهبتها على القراءة، بل تمتلك ميار قدرة مميزة على إلقاء الشعر، وسبق أن حققت المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الإلقاء، لتجمع بين الثقافة والموهبة الأدبية، وتقدم نموذجًا لطفلة مصرية استطاعت تحويل شغفها بالكتب إلى إنجاز عربي كبير.

«مبروك لمصر».. لحظة فرحة تختصر الحكاية

كانت كلمات ميار عقب فوزها من أبرز اللقطات المؤثرة في رحلتها، إذ سارعت إلى إهداء انتصارها لمصر ومدينتها برج البرلس، في تعبير عفوي عن اعتزازها بتمثيل وطنها وتحقيق إنجاز يحمل اسمها واسم مدينتها إلى المحافل العربية.

ميار عقب فوزها

كما وجهت رسالة إلى الأطفال، شجعتهم خلالها على القراءة واكتشاف عوالم الكتب، مؤكدة أهمية الاستمرار في التعلم وعدم الاستسلام للصعوبات، في رسالة تلخص تجربتها التي بدأت بصفحات تقرؤها وانتهت بتتويجها بطلة على مستوى الوطن العربي.

وزير التعليم يهنئ ميار عثمان

وتقدم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخالص التهنئة إلى الطالبة ميار محمد رجب عثمان، بالصف السادس الابتدائي بمدرسة الشهيد حمدي شرابي بمحافظة كفر الشيخ، بمناسبة فوزها بالمركز الأول وتتويجها بلقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته العاشرة، مشيدًا بإنجازها المشرف الذي يعكس تميز الطلاب المصريين وقدرتهم على المنافسة في المحافل العربية، ويؤكد أهمية تعزيز ثقافة القراءة والمعرفة لدى الأجيال الجديدة.

40 مليون طالب في منافسات الدورة العاشرة

وشهدت الدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي مشاركة 40 مليونًا و286 ألفًا و428 طالبًا وطالبة من 60 دولة، إلى جانب 138 ألفًا و426 مدرسة و161 ألفًا و507 مشرفين ومشرفات، فضلًا عن مشاركة 74 ألفًا و62 طالبًا وطالبة من أصحاب الهمم.

من برج البرلس إلى دبي ميار عثمان ميار عثمان بطلة تحدي القراءة العربي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تحدي القراءة العربي

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