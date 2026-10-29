مريض نفسي.. القبض على طالب خلع ملابسه العلوية واعتلى سيارة بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص " متجرداً من ملابسه العلوية " بإعتلاء إحدى السيارات حال سيرها بالجيزة.







بالفحص أمكن تحديد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة)، وبسؤاله أقر بأنه حال سيره أعلى الكوبرى المشار إليه بتاريخ 26/الجارى بدائرة قسم شرطة الجيزة، فوجئ بقيام الشخص الظاهر بالمقطع بإعتلاء مقدمة السيارة مما أسفر عن حدوث بعض التلفيات بها.





أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية بالبحيرة) ، وتبين أنه "مهتز نفسياً"، وبإستدعاء شقيقه (موظف – مقيم بذات الدائرة)، وسؤاله أفاد بأن شقيقه يعانى من إضطرابات نفسية، وإعتياده على القيام بمثل تلك الحركات نتيجة حالته المرضية.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع المذكور بإحدى مصحات العلاج النفسى.









