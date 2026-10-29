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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصطفى بكري يحصل على الماجستير في إدارة المخاطر والأزمات بتقدير «امتياز» من جامعة القاهرة

مصطفي بكري
مصطفي بكري
باسنتي ناجي

حصل الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على درجة الماجستير في إدارة المخاطر والأزمات بتقدير «امتياز» من كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة، في إنجاز علمي جديد يضاف إلى مسيرته المهنية في مجالات الصحافة والإعلام والعمل البرلماني.

مصطفي بكري

وشهدت كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، اليوم الخميس، حفل تخرج دفعات جديدة من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، حيث جرى تكريم مصطفى بكري ضمن خريجي الكلية لهذا العام، خلال الاحتفالية التي أُقيمت تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور عصام علي أمين، عميد كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية.

ويعكس حصول مصطفى بكري على درجة الماجستير بتقدير «امتياز» حرصه على مواصلة التحصيل العلمي وتطوير معارفه وخبراته، بالتوازي مع مسيرته الطويلة في العمل الصحفي والإعلامي والسياسي، بما يعزز من أهمية التعلم المستمر والسعي إلى اكتساب المزيد من المعارف والمهارات المتخصصة.

ويُعد تخصص إدارة المخاطر والأزمات من المجالات المهمة التي تركز على دراسة التحديات وتحليل المعطيات وتقييم المواقف، إلى جانب وضع الخطط والاستراتيجيات المناسبة للتعامل مع الأزمات والحد من آثارها المحتملة.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد قيمة الجمع بين الخبرة العملية والتأهيل الأكاديمي، وأهمية الدراسات المتخصصة في تعزيز القدرات المهنية وتوسيع آفاق المعرفة، بما يساعد على فهم المتغيرات المختلفة والتعامل معها وفق أسس علمية ومنهجية.

مصطفي بكري الإعلامي مصطفي بكري الماجستير

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