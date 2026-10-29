أسامة حمدي: الطب أمن قومي ونقص الأطباء يتطلب حلولًا عاجلة

أكد الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكر وأمراض الباطنة بجامعة هارفارد، أن إعداد الطبيب استثمار كبير، مشددًا على أن الطب قضية أمن قومي لا تحتمل التهاون في معايير التأهيل والتدريب.

وقال أسامة حمدي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن مصر تسجل نحو 0.9 طبيب لكل ألف مواطن، مقابل 2.4 إلى 2.7 طبيب لكل ألف نسمة وفقًا للأرقام التي أشار إليها.

ضرورة تطوير المستشفيات

وشدد على ضرورة تطوير المستشفيات وتحسين الأجور وبيئة العمل، وتوفير فرص تدريب أفضل وحماية الأطباء من الاعتداءات، مؤكدًا أن هذه العوامل من أبرز أسباب هجرة الكفاءات الطبية إلى الخارج.