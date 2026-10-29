خاص | وائل جمعة يوضح حقيقة هجومه على لاعبي مودرن سبورت: أنا زعلان من لعيبتي

كشف وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، في تصريحات خاصة، حقيقة حديثه عن تمركز 8 لاعبين من مودرن سبورت عند خط منتصف الملعب خلال مواجهة الفريقين في الدوري المصري الممتاز، موضحًا موقفه من الانتقادات التي أُثيرت بشأن تصريحاته.

وائل جمعة يوضح حقيقة هجومه على لاعبي مودرن سبورت

وقال وائل جمعة، في تصريحات خاصة: «لا، أنا زعلان من لعبتي، ولم أقصد التقليل من الفريق المنافس.. لا خالص، ليهم كل الاحترام»، مؤكدًا أن حديثه لم يكن يستهدف التقليل من فريق مودرن سبورت أو الإساءة إلى لاعبيه، وإنما جاء بسبب عدم رضاه عن أداء الأهلي خلال المباراة.

وأضاف مدير الكرة بالنادي الأهلي، ردًا على سؤاله بشأن التحدث مع اللاعبين عن هذه اللقطة بين شوطي اللقاء: «آه طبعًا، بعد الشوط الأول»، في إشارة إلى حديثه مع لاعبي الفريق من أجل تحفيزهم على الظهور بصورة أفضل في الشوط الثاني.

وأوضح جمعة أن رسالته للاعبين كانت ضرورة التعبير عن قدراتهم داخل الملعب وتحسين الأداء، مع تصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال النصف الأول من المباراة، مشددًا على أن تركيزه ينصب على مستوى الأهلي ومدى قدرته على تقديم الأداء المنتظر.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على مودرن سبورت بهدف دون رد، سجله عمر الساعي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ليحصد الفريق الأحمر ثلاث نقاط، رغم الانتقادات التي طالت مستواه خلال المواجهة.