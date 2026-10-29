وول ستريت جورنال: قائد القيادة المركزية الأمريكية يطلع ترامب على الخيارات العسكرية ضد إيران

أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية بأن الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الخيارات العسكرية المتاحة للتعامل مع إيران، خلال اجتماع عُقد في البيت الأبيض، الخميس، وسط تصاعد التوترات الإقليمية واحتمالات استئناف العمليات العسكرية ضد طهران.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن الاجتماع شهد مشاركة وزير الدفاع بيت هيجسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية، لبحث السيناريوهات العسكرية المحتملة والتطورات المتعلقة بإيران.

وجاءت الإحاطة العسكرية بعد اجتماع عقده مسؤولون عسكريون مع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، الأربعاء، في إطار مشاورات مكثفة بشأن الخيارات المتاحة أمام الإدارة الأمريكية في المرحلة المقبلة.

استعدادات عسكرية أمريكية لاحتمال التصعيد مع إيران

وبحسب المسؤولين الذين نقلت عنهم «وول ستريت جورنال»، تدرس إدارة ترامب إمكانية استئناف عمليات عسكرية واسعة ضد إيران، بالتزامن مع تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط ورفع مستوى الاستعداد تحسبًا لأي تطورات جديدة.

وأشار التقرير إلى أن واشنطن أبلغت دولًا خليجية بضرورة الاستعداد لاحتمال تنفيذ حملة عسكرية قصيرة ومكثفة ضد إيران، في وقت تواصل فيه الإدارة الأمريكية تقييم تداعيات أي تحرك عسكري محتمل على أمن المنطقة ومصالح الولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة أن الجيش الأمريكي عزز دفاعاته الجوية وإمداداته من الذخائر في المنطقة، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات لنقل بعض القوات بعيدًا عن القواعد التي قد تكون أكثر عرضة لهجمات إيرانية محتملة.

ترامب يدرس الخيارات دون قرار معلن بالهجوم

وتعكس الإحاطة التي تلقاها ترامب استمرار بحث الإدارة الأمريكية للبدائل العسكرية المتاحة في التعامل مع إيران، وسط تداخل الحسابات الأمنية والعسكرية مع المساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد.

ولم يشر التقرير إلى اتخاذ الرئيس الأمريكي قرارًا نهائيًا بشن هجوم جديد على إيران، لكنه أوضح أن الخيارات العسكرية لا تزال مطروحة على طاولة الإدارة الأمريكية، بالتزامن مع الاستعداد لاحتمالات التصعيد وتداعياته على المنطقة.