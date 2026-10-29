قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خاص | الأهلي يحسم موقفه من عموتة بسبب الأداء والانتقادات
حلم بدأ ولم يكتمل.. وفاة صاحب مطعم بالشرقية بعد أيام من افتتاح مشروعه
توكيلات باسم متوفى للاستيلاء على 17 فدانًا.. ورثة فنان إماراتي يلاحقون سيدة أعمال وزوجها بتهمة التزوير
وفاة نجل النائب محمود عبادة زيدان.. الجنازة والعزاء غدًا بالبحيرة
وزير الخارجية: الرئيس السيسي يؤكد ضرورة الالتزام بمبدأ عدم الإضرار والإخطار المسبق بشأن مياه النيل
وزير الخارجية: أمن وحوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له
وزير الخارجية: قضية المياه لا تخص مصر وحدها بل ترتبط بالعديد من الدول الأفريقية
بوتين: الكثير من الأوروبيين يستعدون لحرب مع روسيا ونحن جاهزون
تحذير عاجل من البنوك وشركات المحمول.. ماذا يحدث الساعة 11 مساء اليوم؟
لو هاجمت مصر هنقطعلك إيدك.. مصطفى بكري يرد على تهديدات الحوثيين لمصر بعد دعم السعودية
بعد فرز 100% من الأصوات.. نتنياهو يفوز بالانتخابات دون أغلبية.. كتلته تحصد 53 مقعداً
مصطفى بكري: حماية السعودية ومواجهة تهديدات الحوثيين ترتبطان بأمن البحر الأحمر والأمن القومي المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مسيرة عميد الأدب العربي طه حسين في مناقشات الثقافة بالغربية

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، عددا من الفعاليات والأنشطة التثقيفية والفنية بمحافظة الغربية، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وناقش قصر ثقافة المحلة الكبرى السيرة الشخصية والأدبية لعميد الأدب العربي د. طه حسين، حيث تناول الشاعر عماد الشافعي أبرز الأعمال الأدبية للأديب الراحل، التي تم تجسيدها على شاشات السينما لتصبح علامات فارقة في تاريخ الفن المصري، وفي مقدمتها رواية "دعاء الكروان"، ورواية "الحب الضائع"، كما أوضح أن مسيرة عميد الأدب العربي كانت ولا تزال هي مصدر الإلهام للكثير من الأدباء والكتاب.

وفي سياق آخر وعن مخاطر تعاطي المواد المخدرة، واصل قصر ثقافة طنطا ندواته التوعوية، وذلك بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حيث أشارت منى أبو الصفا، عضو الصندوق، إلى أبرز أسباب تعاطي المخدرات، ومن بينها: وضعف الوعي بالمخاطر الحقيقية للمخدرات، والتفكك الأسري، كما سلطت الضوء على أهمية دور الأسرة في وقاية أبنائها من الوقوع فريسة للإدمان، من خلال بناء جسور من الحوار، وتوفير بيئة أسرية سليمة مع الحرص على متابعة أية تغيرات قد تطرأ على سوكيات أولادهم.

وضمن فعاليات الندوة التثقيفية التي نفذت من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، والإدارة العامة لثقافة الطفل، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة الغربية، استقبل مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى عددا من طلبة وطالبات المدارس والمعاهد الدينية، وذلك للمشاركة في اليوم التثقيفي، الذي شهد عقد ندوة تثقيفية بعنوان "الكلمة.. مسئولية"، ألقتها الباحثة أماني سمير، وتناولت خلالها أهمية تحمل المسئولية والاعتماد على النفس والالتزام الكامل بالوعود، مع ضرورة تحمل نتائج القرارات والاعتراف بالخطأ والسعي نحو إصلاحه

كما تضمنت الفعاليات عددا من الفقرات الفنية في الرسم، حيث تسابق الأطفال لرسم لوحات فنية للتعبير عن مظاهر الاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، بجانب فقرة مخصصة لاكتشاف مواهبهم في الغناء والانشاد والتمثيل والشعر.

وتواصلت اللقاءات الثقافية وورش الحكي داخل مكتبة قرية الأطفال، وبيت ثقافة السنطة، وبيت ثقافة كفر الزيات، فيما عقدت مكتبة دار الكتب بطنطا محاضرة بعنوان "العمل الجماعي وروح الفريق"، وتحدثت خلالها نيفين زايد، مديرة الدار، عن أهمية العمل ضمن فريق، حيث تتزايد فرص النجاح، مع ارتفاع في الإنتاج، وتحسين الجودة والابتكار، كما تعرف أطفال مكتبة أبو صير الثقافية عن أهمية القراءة والاطلاع في اكتساب الخبرات وتعلم الثقافات المختلفة وتوسيع المدارك.

الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة الفعاليات والأنشطة التثقيفية والفنية برامج وزارة الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهادات الادخار في بنكي الاهلي ومصر

بعد رفع المركزي للفائدة.. أفضل بدائل شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر

رئيس الوزراء

مدبولي: تخفيض أعداد المقبولين في كليات طب الأسنان والصيدلة مقابل زيادة كليات الطب البشري

سعر الدولار

بعد رفع الفائدة 1%.. سعر الدولار في البنوك الآن

سعر العملات الأجنبية

بعد رفع الفائدة.. العملات الأجنبية تصعد.. سعر الدولار واليورو في البنوك الآن

صورة أرشيفية

السعودية: الموارد البشرية تلغي عقود استقدام العمالة الإثيوبية

رئيس الوزراء

انتهى زمن "الحكومة تكلفني وأقعد".. رسائل حاسمة من مدبولي حول ملف التكليف

فلوس

البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس

بعد رفع الفائدة 100 نقطة أساس لأول مرة منذ 2024.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

احتفالية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشهد احتفالية الإعلان عن المشروعات الفائزة بالدورة الرابعة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية 2026 لمحافظات القاهرة الكبري

وزير الري والموارد المائية

منشآت الحماية من أخطار السيول تنجح في حجز 15 مليون متر مكعب من المياه بجنوب سيناء والبحر الأحمر

مصطفي بكري

مصطفى بكري يحصل على الماجستير في إدارة المخاطر والأزمات بتقدير «امتياز» من جامعة القاهرة

بالصور

دراسة تكشف مفاجأة عن القطط وأصحابها.. علاقة بـ«هرمون الحب» والسعادة وتقليل التوتر

العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها

دراسة تحذر: مشروب يستهلكه المراهقون بكثرة مرتبط بمشكلات نفسية وتغيرات في نمو المخ

شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال
شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال
شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار في الفرن.. وجبة غنية بالنكهات

طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النودلز سريعة التحضير؟.. خبراء يكشفون مفاجأة

هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد