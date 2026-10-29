مسيرة عميد الأدب العربي طه حسين في مناقشات الثقافة بالغربية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، عددا من الفعاليات والأنشطة التثقيفية والفنية بمحافظة الغربية، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وناقش قصر ثقافة المحلة الكبرى السيرة الشخصية والأدبية لعميد الأدب العربي د. طه حسين، حيث تناول الشاعر عماد الشافعي أبرز الأعمال الأدبية للأديب الراحل، التي تم تجسيدها على شاشات السينما لتصبح علامات فارقة في تاريخ الفن المصري، وفي مقدمتها رواية "دعاء الكروان"، ورواية "الحب الضائع"، كما أوضح أن مسيرة عميد الأدب العربي كانت ولا تزال هي مصدر الإلهام للكثير من الأدباء والكتاب.

وفي سياق آخر وعن مخاطر تعاطي المواد المخدرة، واصل قصر ثقافة طنطا ندواته التوعوية، وذلك بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حيث أشارت منى أبو الصفا، عضو الصندوق، إلى أبرز أسباب تعاطي المخدرات، ومن بينها: وضعف الوعي بالمخاطر الحقيقية للمخدرات، والتفكك الأسري، كما سلطت الضوء على أهمية دور الأسرة في وقاية أبنائها من الوقوع فريسة للإدمان، من خلال بناء جسور من الحوار، وتوفير بيئة أسرية سليمة مع الحرص على متابعة أية تغيرات قد تطرأ على سوكيات أولادهم.

وضمن فعاليات الندوة التثقيفية التي نفذت من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، والإدارة العامة لثقافة الطفل، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة الغربية، استقبل مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى عددا من طلبة وطالبات المدارس والمعاهد الدينية، وذلك للمشاركة في اليوم التثقيفي، الذي شهد عقد ندوة تثقيفية بعنوان "الكلمة.. مسئولية"، ألقتها الباحثة أماني سمير، وتناولت خلالها أهمية تحمل المسئولية والاعتماد على النفس والالتزام الكامل بالوعود، مع ضرورة تحمل نتائج القرارات والاعتراف بالخطأ والسعي نحو إصلاحه

كما تضمنت الفعاليات عددا من الفقرات الفنية في الرسم، حيث تسابق الأطفال لرسم لوحات فنية للتعبير عن مظاهر الاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، بجانب فقرة مخصصة لاكتشاف مواهبهم في الغناء والانشاد والتمثيل والشعر.

وتواصلت اللقاءات الثقافية وورش الحكي داخل مكتبة قرية الأطفال، وبيت ثقافة السنطة، وبيت ثقافة كفر الزيات، فيما عقدت مكتبة دار الكتب بطنطا محاضرة بعنوان "العمل الجماعي وروح الفريق"، وتحدثت خلالها نيفين زايد، مديرة الدار، عن أهمية العمل ضمن فريق، حيث تتزايد فرص النجاح، مع ارتفاع في الإنتاج، وتحسين الجودة والابتكار، كما تعرف أطفال مكتبة أبو صير الثقافية عن أهمية القراءة والاطلاع في اكتساب الخبرات وتعلم الثقافات المختلفة وتوسيع المدارك.