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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو ينشر فيديو للأحزاب العربية في إسرائيل وهي تردد «بلادي بلادي».. ويزعم: يغنون للسلاح والانتقام

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
أمنية رشاد الجلوي

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقطع فيديو يُظهر مشاركين في احتفال انتخابي للقائمة المشتركة للأحزاب العربية في إسرائيل وهم يرددون نشيد «بلادي بلادي» الفلسطيني، مستغلًا المقطع لمهاجمة الأحزاب العربية وربط خطابها بالسلاح والانتقام، وفقًا لما أورده موقع «عرب 48».

وجاء نشر الفيديو عقب الاحتفال الذي نظمته القائمة المشتركة مساء الثلاثاء 27 أكتوبر، في أعقاب الانتخابات الإسرائيلية، حيث ردد المشاركون النشيد الوطني الفلسطيني، في مشهد أثار جدلًا سياسيًا بعد تعليق نتنياهو عليه.

وكتب نتنياهو، عبر حسابه على منصة «تليجرام»، تعليقًا تضمن كلمات «فلسطين» و«السلاح» و«الانتقام» و«التضحية بالأرواح»، زاعمًا أنها تعكس مضمون ما ردده المشاركون خلال الاحتفال.

لكن موقع «عرب 48» أشار إلى أن الكلمات التي نسبها نتنياهو إلى النشيد، ومنها السلاح والانتقام، لم ترد في النسخة التي رددها المشاركون خلال الفعالية.

ويأتي هذا التصعيد في سياق السجال السياسي بشأن مشاركة الأحزاب العربية في الانتخابات الإسرائيلية، بعدما حذر نتنياهو وأنصار حزب الليكود من ارتفاع نسبة التصويت العربي، ودعوا إلى زيادة المشاركة بين أنصار الحزب.

وتسلط الواقعة الضوء على استمرار التوتر بين نتنياهو والأحزاب العربية في إسرائيل، في ظل الخلافات بشأن تمثيل المواطنين العرب في الكنيست ودور أحزابهم في المعادلة السياسية الإسرائيلية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نشيد «بلادي بلادي» الفلسطيني الأحزاب العربية موقع «عرب 48» الانتخابات الإسرائيلية منصة «تليجرام» فلسطين الكنيست

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