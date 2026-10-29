%90 من قوة الأهلي.. عمرو الدردير يتغنى بمصطفى شوبير بعد تألقه أمام مودرن

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدردير بالمستوى الذي يقدمه مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، بعد تألقه في مباراة مودرن سبورت، وتصديه لركلة جزاء حاسمة ساهمت في خروج فريقه بالفوز، مؤكدًا أن الحارس يمثل النسبة الأكبر من قوة الفريق الأحمر في الوقت الحالي.

فوز الأهلي

وكتب عمرو الدردير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «يقولون دائمًا إن الحارس هو نصف الفريق، وأنا أقولها مع الأهلي الموضوع يختلف تمامًا، لأن مصطفى شوبير هو 90% من قوة الأهلي».

وجاءت إشادة الدردير بعد الدور الحاسم الذي لعبه مصطفى شوبير في فوز الأهلي على مودرن سبورت بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزًا صعبًا على مودرن سبورت، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي، بعدما سجل عمر الساعي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة 85، نجح مصطفى شوبير في التصدي لركلة جزاء نفذها علي فوزي، ليحافظ على تقدم الأهلي ويمنح فريقه فرصة إنهاء المباراة بالنقاط الثلاث، في لقطة عززت الإشادة بمستواه ودوره في حسم المواجهة.

موقف الأهلي في الدوري الممتاز

ورفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها الفوز في 6 مواجهات وتعادل مرتين أمام المقاولون العرب والقناة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بعدما تأهل الأخير إلى الدور المقبل عقب الفوز على النصر في الدور التمهيدي.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث يتطلع الأهلي إلى تحقيق الفوز ومواصلة مشواره نحو المنافسة على لقب كأس مصر.