تحرك جديد من الأهلي لضم صفقة المدافع الأجنبي في يناير| خاص

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن تحرك جديد من إدارة القلعة الحمراء لحسم التعاقد مع الجزائري أشرف عبادة، مدافع اتحاد العاصمة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما تقرر رفع المقابل المالي المعروض لضم اللاعب.

الأهلي يرفع عرضه لضم أشرف عبادة

وأوضح المصدر أن الأهلي قرر زيادة عرضه من مليون يورو إلى مليون و300 ألف يورو، في محاولة للتوصل إلى اتفاق مع إدارة النادي الجزائري والحصول على موافقتها بشأن انتقال المدافع إلى صفوف الفريق الأحمر في يناير المقبل.

وأشار المصدر إلى أن أشرف عبادة يحظى بأولوية لدى حسين عموتة، المدير الفني للأهلي، الذي طالب بتدعيم الخط الخلفي بمدافع جديد يمتلك الإمكانات اللازمة لتعزيز قوة الفريق الدفاعية، في ظل التحركات الجارية لإعادة ترتيب أوراق الدفاع قبل النصف الثاني من الموسم.

وأضاف أن اقتراب رحيل المغربي أشرف داري يزيد من أهمية حسم ملف التعاقد مع المدافع الجزائري، خاصة أن الجهاز الفني يرغب في توفير البدائل المناسبة، بما يمنح الفريق مزيدًا من الخيارات في الخط الخلفي خلال المنافسات المقبلة.

وأكد المصدر أن إدارة الأهلي تسعى إلى تقريب وجهات النظر مع اتحاد العاصمة بشأن القيمة المالية للصفقة، على أمل إنهاء المفاوضات والوصول إلى اتفاق نهائي خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع احتياجات الجهاز الفني وخطة تدعيم الفريق.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن أشرف عبادة سيشغل مكانًا في قائمة اللاعبين الأجانب بالأهلي حال إتمام التعاقد معه رسميًا، ليصبح أحد الخيارات الدفاعية التي يعول عليها عموتة في المرحلة المقبلة.