بعد رفع الفائدة 100 نقطة أساس لأول مرة منذ 2024.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

تشهد أسعار الذهب حالة من الترقب والقلق في الأسواق المصرية، حيث ينتظر المواطنون والمستثمرون تحرك أسعار الذهب مع كل قرار جديد يصدر عن البنك المركزي المصري، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة التي تؤثر بشكل مباشر على حركة البيع والشراء في سوق الصاغة.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026 رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس بما يعادل 1%، وذلك خلال اجتماعها السابع لعام 2026، في خطوة مفاجئة للأسواق.

وبموجب القرار، ارتفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21%، كما ارتفع سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 20.5%، بهدف تثبيت توقعات التضخم والحفاظ على مساره النزولي.

أسعار الذهب اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026 بعد قرار المركزي

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس مقارنة بأسعار أمس الأربعاء 28 أكتوبر، عقب قرار البنك المركزي برفع الفائدة.

وسجل سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 7,263 جنيها مقابل 7,303 جنيهات أمس بتراجع قدره 40 جنيها.

وسجل سعر الذهب عيار 22 اليوم نحو 6,658 جنيها مقابل 6,694 جنيها أمس بتراجع قدره 36 جنيها.

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 6,355 جنيها مقابل 6,390 جنيها أمس بتراجع قدره 35 جنيها.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 5,447 جنيها مقابل 5,477 جنيها أمس بتراجع قدره 30 جنيها.

وسجل سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 4,237 جنيها مقابل 4,260 جنيها أمس بتراجع قدره 23 جنيها.

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم نحو 225,904.55 جنيه مقابل 227,148.69 جنيه أمس بتراجع قدره 1,244.14 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 50,840 جنيها مقابل 51,120 جنيها أمس بتراجع قدره 280 جنيها.