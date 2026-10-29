اللجنة المصرية في غزة: توزيع مليون رغيف يوميا بالقطاع.. ومصر سيرت قوافل تحمل الخيام

أكد متحدث اللجنة المصرية في غزة، أن القطاع يحتاج إلى بطاطين وملابس وأحذية مع قرب فصل الشتاء.

وقال متحدث اللجنة المصرية بغزة في تصريحات للقاهرة الإخبارية، إن القطاع منكوب ومدمر ويحتاج الكثير من المساعدة.

وأضاف: “اللجنة المصرية منتشرة في المحافظات الخمسة بالقطاع”.

وتابع متحدث اللجنة المصرية في غزة: “مصر سيرت قوافل كبيرة تحمل الخيام وعشرات الآلاف من أطنان الدقيق والمستلزمات الصحية”.

وأكمل: “الاحتلال يعرقل دخول المساعدات إلى القطاع”، مضيفا:" اللجنة المصرية توزع مليون رغيف يوميا على الفلسطينيين في القطاع".

