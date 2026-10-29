صندوق تحيا مصر يطلق قافلة مساعدات إنسانية تضم 780 طنا لدعم الأشقاء في غزة

أطلق صندوق "تحيا مصر" قافلة مساعدات إنسانية شاملة تضم 780 طنًا من المساعدات المتنوعة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم العاجل والإغاثة الإنسانية لأهالي القطاع، وتحت شعار «نتشارك من أجل الإنسانية»، للمساهمة في تلبية الاحتياجات الملحة وتخفيف معاناة المدنيين.

وأكد تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن إطلاق القافلة يأتي بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء، مشيرًا إلى أنها تضم سلالًا غذائية متنوعة لتلبية احتياجات الأسر الفلسطينية، فضلًا عن كميات من الدقيق للمساهمة في مواجهة أزمة الخبز وتعطل المخابز داخل القطاع.

وأضاف عبد الفتاح أن القافلة تشمل أيضًا حفاضات الأطفال والملابس والمستلزمات الشتوية المناسبة لمختلف الفئات العمرية، مع الاهتمام بتلبية احتياجات المرأة الفلسطينية، وذلك بالتعاون مع بنك الطعام المصري، ومؤسسة نفع للتنمية المستدامة، وشركة إيديتا للصناعات الغذائية.

وأوضح أن إعداد القافلة جاء بالتعاون والتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، للوقوف على الاحتياجات الفعلية للأسر الفلسطينية، لافتًا إلى أن المساعدات تُرسل عبر جسر الإغاثة البري من مصر، من خلال معبر رفح، إلى قطاع غزة، على أن يجري توزيعها وفقًا للأولويات التي يحددها الهلال الأحمر الفلسطيني، بما يضمن وصولها إلى الأطفال والأسر النازحة.

وأشار المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر إلى أن فريق الصندوق يتولى تجهيز القوافل داخل المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية التابع للصندوق، من خلال منظومة عمل متكاملة تشمل استقبال المساعدات وفرزها وتعبئتها وتجهيزها للشحن، وفقًا لمعايير الجودة المعتمدة، بما يسهم في الحفاظ عليها من التلف أثناء التخزين والنقل.

وأضاف أن هذه المنظومة تسهم في انتظام تسيير القوافل واستمرار تدفق الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة، رغم التحديات والصعوبات، مؤكدًا أن جهود الصندوق تأتي امتدادًا للدور الإنساني والتاريخي للدولة المصرية في مساندة الشعب الفلسطيني.

وتقدم عبد الفتاح بالشكر إلى الشركات والمؤسسات والأفراد الذين أسهموا في تجهيز القافلة، مؤكدًا استمرار جهود صندوق تحيا مصر لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية.

وفي السياق ذاته، أشار الصندوق إلى تخصيص الحساب رقم 037037 تحت اسم «إغاثة أهل غزة» في جميع البنوك لتلقي المساهمات من داخل مصر وخارجها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، فضلًا عن استقبال التبرعات عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، وذلك للمساهمة في تلبية الاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين.