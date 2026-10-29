كوريا الجنوبية تدرس خيارات للمشاركة في تأمين مضيق هرمز بينها إرسال طائرة دورية بحرية

أعلن مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي وي سونغ لاك، الخميس، أن سيول لا تزال تدرس خيارات متعددة بشأن نشر محتمل لقوات أو معدات في مضيق هرمز، من بينها إرسال طائرة دورية بحرية.

ونقلت وكالة «رويترز» عن وي قوله، خلال جلسة تدقيق برلمانية، إن كوريا الجنوبية تواصل مناقشاتها مع الولايات المتحدة بشأن الخيارات المطروحة، في ظل بحث سبل المشاركة المحتملة في المنطقة.

وأكد مستشار الأمن القومي أن نشر قوات في مهام قتالية مستبعد، اتساقًا مع ما أعلنه الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ في وقت سابق، مشيرًا إلى أن المشاورات الجارية تركز على الخيارات الممكنة دون الانخراط في عمليات قتالية.