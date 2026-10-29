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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لن أتنازل عن حقوقي.. نادر السيد يخرج عن صمته بشأن أزمة أتشيمبونج مع الزمالك

نادر السيد
نادر السيد
محمد بدران

تحدث نادر السيد، حارس مرمى منتخب مصر الأسبق، عن أزمة مستحقات الغاني بنيامين أتشيمبونج مع نادي الزمالك، موضحًا موقفه من الخلاف والجدل المثار حوله، ومؤكدًا أن قراره بإنهاء النزاع لا يعني اعترافه بارتكاب أي خطأ أو تنازله عن حقوقه.

وقال نادر السيد، خلال تصريحات عبر قناة النهار، إن توضيح الموقف قد يكون صعبًا، مشيرًا إلى أن بعض الموضوعات تحظى باهتمام أكبر من حجمها بسبب ارتباطها بنادي الزمالك أو بأطراف معروفة، وهو ما يؤدي إلى إثارة الكثير من الجدل حولها.

وأضاف: «لا أحتاج إلى إثبات أو الحديث، لأنني منذ أكثر من 30 سنة في الكرة، ولن أقبل على نفسي أي شيء من حقي، واختياري أن أنهي الخلاف ليس اعترافًا بخطأ لم أرتكبه أو تنازلًا عن حقي، وإنما هو اعتراف أو احترام لحقوق الغير، وخاصة لو كان الغير هو الدولة، ولن أتحدث في تفاصيل كثيرة».

وشدد حارس مرمى منتخب مصر الأسبق على تمسكه بحقوقه، مؤكدًا أنها ثابتة وفقًا للقانون والعقود، وأن قراره بإنهاء الخلاف يأتي احترامًا لحقوق الآخرين، خاصة إذا كانت متعلقة بحقوق الدولة، وليس باعتباره تنازلًا عن حقوقه الشخصية.

وتابع: «حقوقي ما زالت موجودة وسأدافع عنها، لأنها حقوق أصيلة وبالقانون وبالعقود، ولكن اختيار إنهاء الخلاف أو الاختلاف هو احترام لحقوق الغير، خاصة لو كانت حقوق الدولة».

وأشار نادر السيد إلى أن الأزمة أخذت أكبر من حجمها، رافضًا الخوض في مزيد من التفاصيل احترامًا لسرية الأمور، ومؤكدًا أن الأيام المقبلة ستكشف حقيقة الموقف والحقوق المتعلقة به.

وقال في ختام تصريحاته: «الأمر أخذ أكبر من حجمه بكثير جدًا، ولن أتحدث عن تفاصيل احترامًا لسرية الأمور، والأيام ستثبت الحقوق إن شاء الله».

تفاصيل أزمة أتشيمبونج مع الزمالك

وتعود أزمة مستحقات بنيامين أتشيمبونج إلى فترة لعبه في صفوف الزمالك، بعدما نشب خلاف بشأن مستحقاته المالية لدى النادي، وتدخل نادر السيد وسيطًا في عام 2021 لمحاولة التوصل إلى حل ودي للأزمة.

لكن أتشيمبونج رفض الحلول الودية في ذلك الوقت، واتجه إلى تقديم شكوى رسمية أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، للحصول على مستحقاته المالية، وهو ما أعاد القضية إلى دائرة الاهتمام في ظل الخلافات المتعلقة بالمستحقات المتأخرة للاعبين الأجانب.

وتأتي تصريحات نادر السيد لتجدد الحديث عن الأزمة، في ظل تأكيده أن إنهاء الخلاف لا يعني التخلي عن حقوقه، مع تمسكه بعدم الكشف عن تفاصيل إضافية في الوقت الحالي، انتظارًا لما ستكشف عنه الأيام المقبلة.

أزمة أتشيمبونج نادر السيد يكشف التفاصيل الزمالك

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