نجم الزمالك يدافع عن أحمد فتوح بعد اعتذاره للجماهير: لاعب كويس بلاش نضحي بيه وخلاص

دافع أسامة حسن، نجم الزمالك السابق، عن أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، مطالبًا بوقف الهجوم عليه ومنحه فرصة جديدة، بعد اعتذاره لجماهير النادي، محذرًا من التضحية باللاعب في ظل قيمته الفنية وقدراته داخل الملعب.

وكتب أسامة حسن، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يفضل اللاعبين أصحاب المهارات في مركز الظهير الأيسر، مشيرًا إلى أن الزمالك يمتلك تاريخًا مميزًا في هذا المركز، بداية من أحمد رمزي وصولًا إلى محمد عبد الشافي.

وقال نجم الزمالك السابق: «أنا بحب الباك الحريف قوي وخصوصًا لو كان باك ليفت.. بحس بعظمة في فرقتي كده لما يكون عندي باك ليفت حريف».

وأضاف أن أحمد فتوح يمتلك المقومات التي تجعله امتدادًا لهذا النوع من اللاعبين، مستشهدًا بما قدمه أحمد رمزي ومحمد عبد الشافي بقميص الزمالك، سواء على المستوى الفني أو في تسجيل الأهداف.

وتابع أسامة حسن حديثه مدافعًا عن فتوح: «القصد يا جماعة أحمد فتوح من نوعية اللعيبة دي بلاش نضحي بيه وخلاص، أهو راح للمدرج واعتذر لهم وقالهم أنتوا فوق راسي».

وطالب نجم الزمالك السابق بإنهاء حالة الهجوم على اللاعب بعد اعتذاره للجماهير، مشيرًا إلى ضرورة عدم استغلال الأزمة للتخلي عنه، حيث قال: «خلاص بقى بطلوا هجوم عليه وماتخلوش للإدارة دي فرصة يضحوا بيه ويداروا على فشلهم».

واختتم أسامة حسن حديثه بالتأكيد على تمسكه ببقاء اللاعب داخل صفوف الفريق، قائلًا: «أحمد فتوح زملكاوي وبيحب الزمالك».

الزمالك يفوز على المقاولون العرب في الدوري

وتأتي تصريحات أسامة حسن في الوقت الذي حقق فيه الزمالك فوزًا مهمًا على المقاولون العرب بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 19 نقطة، ليصعد إلى المركز الثاني مؤقتًا في جدول ترتيب الدوري، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 21 نقطة، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 11 نقطة في المركز السابع.

ويواصل الزمالك سعيه لمنافسة بيراميدز على صدارة جدول الترتيب، وسط تطلعات جماهيره لاستمرار النتائج الإيجابية، بالتزامن مع الجدل الدائر حول مستقبل أحمد فتوح وموقفه داخل الفريق.