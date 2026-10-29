قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكاميرا وثقت فلعتهما.. كواليس التحرش بفتاة داخل مترو الأنفاق وضبط المتهمين
الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة واضطراب الملاحة البحرية اليوم الخميس
نجم الزمالك يدافع عن أحمد فتوح بعد اعتذاره للجماهير: لاعب كويس بلاش نضحي بيه وخلاص
الرئيس السيسي يلقي كلمة مصر أمام القمة الروسية الإفريقية الثالثة في موسكو
مبابي يخسر 7 ملايين يورو بسبب أزمة الصين.. والاعتذار لم يغير موقف الرعاة
حريق بأحد مختبرات مجمع الأسلحة النووية الأمريكي وإعلان حالة الطوارئ
تعرف على حالة السير بشوارع وميادين القاهرة والجيزة صباح اليوم
حريق في منشأة نووية أمريكية بولاية كارولاينا الجنوبية
هزيمة قضائية جديدة لـ ترامب في كاليفورنيا
التعليم: غداً آخر فرصة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 "إلكترونيا"
الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز إم كيو-1
انتخابات إسرائيل.. نتنياهو في الصدارة وآيزنكوت يلاحقه بـ48 مقعدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الزمالك يدافع عن أحمد فتوح بعد اعتذاره للجماهير: لاعب كويس بلاش نضحي بيه وخلاص

فتوح
فتوح
محمد بدران

دافع أسامة حسن، نجم الزمالك السابق، عن أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، مطالبًا بوقف الهجوم عليه ومنحه فرصة جديدة، بعد اعتذاره لجماهير النادي، محذرًا من التضحية باللاعب في ظل قيمته الفنية وقدراته داخل الملعب.

وكتب أسامة حسن، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يفضل اللاعبين أصحاب المهارات في مركز الظهير الأيسر، مشيرًا إلى أن الزمالك يمتلك تاريخًا مميزًا في هذا المركز، بداية من أحمد رمزي وصولًا إلى محمد عبد الشافي.

وقال نجم الزمالك السابق: «أنا بحب الباك الحريف قوي وخصوصًا لو كان باك ليفت.. بحس بعظمة في فرقتي كده لما يكون عندي باك ليفت حريف».

وأضاف أن أحمد فتوح يمتلك المقومات التي تجعله امتدادًا لهذا النوع من اللاعبين، مستشهدًا بما قدمه أحمد رمزي ومحمد عبد الشافي بقميص الزمالك، سواء على المستوى الفني أو في تسجيل الأهداف.

وتابع أسامة حسن حديثه مدافعًا عن فتوح: «القصد يا جماعة أحمد فتوح من نوعية اللعيبة دي بلاش نضحي بيه وخلاص، أهو راح للمدرج واعتذر لهم وقالهم أنتوا فوق راسي».

وطالب نجم الزمالك السابق بإنهاء حالة الهجوم على اللاعب بعد اعتذاره للجماهير، مشيرًا إلى ضرورة عدم استغلال الأزمة للتخلي عنه، حيث قال: «خلاص بقى بطلوا هجوم عليه وماتخلوش للإدارة دي فرصة يضحوا بيه ويداروا على فشلهم».

واختتم أسامة حسن حديثه بالتأكيد على تمسكه ببقاء اللاعب داخل صفوف الفريق، قائلًا: «أحمد فتوح زملكاوي وبيحب الزمالك».

الزمالك يفوز على المقاولون العرب في الدوري

وتأتي تصريحات أسامة حسن في الوقت الذي حقق فيه الزمالك فوزًا مهمًا على المقاولون العرب بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 19 نقطة، ليصعد إلى المركز الثاني مؤقتًا في جدول ترتيب الدوري، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 21 نقطة، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 11 نقطة في المركز السابع.

ويواصل الزمالك سعيه لمنافسة بيراميدز على صدارة جدول الترتيب، وسط تطلعات جماهيره لاستمرار النتائج الإيجابية، بالتزامن مع الجدل الدائر حول مستقبل أحمد فتوح وموقفه داخل الفريق.

احمد فتوح الزمالك الجماهير اسامة حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المعاهد الازهرية

قطاع المعاهد الأزهرية يعلن عن حاجته لمعلمين بنظام الحصة.. اعرف التفاصيل

وزير التربية والتعليم

هل يتم تأجيل الفصل الدراسي الثاني في المدارس؟.. تربوي يحسم الجدل

اسعار باقات الانترنت الارضي

مجانًا .. موعد تفعيل ضعف باقة الإنترنت الأرضي

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي.. هل حان وقت الشراء أم جني الأرباح؟

المقاولون العرب

بعد الخسارة من الزمالك.. لاعب المقاولون العرب يعلن انتقاله للأهلي رسميا

وزارة الداخلية

عطل ورسالة صوتية للإخلاء.. الداخلية تكشف حقيقة حريق مول مصر بـ 6 أكتوبر

بيان القابضة للكهرباء

القابضة توضح حقيقة توقف شحن عدادات الكهرباء

مشاهد داخل المطبخ

بيغسلوا ويصفّوا الفراخ في البلاعة.. فيديو يُثير الجدل داخل مطبخ محل كشري ومطالب بالتحقيق

ترشيحاتنا

مجلس النواب

نواب: رفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية بوابة دعم الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي

عقوبات الحصول على سيارة معاقين بالمخالفة

بالتزامن مع تحرّك النواب.. عقوبات الحصول على سيارة معاقين بالمخالفة

حصول ذوي الاعاقة على سيارات مدعومة

بعد تحرك البرلمان .. ضوابط حصول ذوي الإعاقة على سيارات مدعومة

بالصور

أسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

أعراض الفيروسات التنفسية.. 7 علامات تكشف الإصابة ومتى تصبح الحالة خطرا؟

أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟
أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟
أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟

تويوتا تستعد لمواجهة الثلوج بخمس سيارات معدلة بجنازير ضخمة

سنو هانتر Snowhunter
سنو هانتر Snowhunter
سنو هانتر Snowhunter

البرقوق.. فاكهة غنية بمضادات الأكسدة وتدعم صحة القلب

البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب
البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب
البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد