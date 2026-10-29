قبل اجتماع الفيدرالي .. 3 عوامل تضغط على وول ستريت وترفع مخاوف المستثمرين

تواجه الأسواق الأمريكية ضغوطًا متزايدة مع تداخل مجموعة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر في حركة التداولات وتوقعات المستثمرين، في مقدمتها ارتفاع أسعار النفط، واستمرار الضغوط التضخمية، وزيادة تكاليف الاقتراض، إلى جانب الإنفاق المتصاعد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي عوامل تضع أداء الشركات والأسهم الأمريكية أمام تحديات متشابكة.

وفي هذا السياق، قال إيهاب رشاد، محلل السوق العالمية، إن الأسواق الأمريكية تتأثر بتداخل الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية والنقدية، موضحًا أن ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار التضخم وزيادة تكلفة التمويل تمثل ضغوطًا إضافية على الشركات والمستثمرين في وول ستريت.

ارتفاع أسعار النفط يزيد اضطرابات الأسواق

وأضاف رشاد، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية» مع الإعلامي أحمد بشتو، أن أسعار النفط سجلت ارتفاعات ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، متجاوزة 117 دولارًا للبرميل خلال إحدى جلسات التداول، قبل أن تتراجع إلى نحو 114.90 دولار.

وأوضح أن التوترات الجيوسياسية العالمية تمثل أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في أسواق الطاقة، إذ تؤدي إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات والأسعار، وهو ما ينعكس على توجهات المستثمرين وتقييماتهم للمخاطر المرتبطة بالأسواق المالية.

ويمثل ارتفاع أسعار النفط عامل ضغط إضافيًا على الشركات، خاصة مع زيادة تكلفة الطاقة والنقل والإنتاج، وهو ما قد ينعكس على المصروفات التشغيلية وهوامش الأرباح، بحسب طبيعة نشاط كل شركة ومدى تأثرها بتغيرات أسعار الطاقة.

التضخم وتكلفة الاقتراض يضغطان على الشركات

وأكد محلل السوق العالمية أن ارتفاع تكلفة الاقتراض يمثل تحديًا آخر أمام الأسواق الأمريكية، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتشدد السياسة النقدية الهادفة إلى السيطرة على ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة التمويل على الشركات، ويؤثر في قرارات الاستثمار والتوسع والإنفاق، كما قد يدفع بعض الشركات إلى إعادة تقييم خططها التمويلية في ضوء ارتفاع تكلفة الحصول على القروض.

وتؤثر أسعار الفائدة كذلك في قرارات المستثمرين بشأن توزيع استثماراتهم بين الأسهم والأدوات المالية الأخرى، إذ تؤدي تغيرات العائد على أدوات الدخل الثابت إلى إعادة تقييم جاذبية الأصول المختلفة، وهو ما قد ينعكس على حركة التداولات في وول ستريت.

اجتماع الفيدرالي الأمريكي تحت أنظار المستثمرين

وأوضح رشاد أن الأسواق تترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الجاري، وسط متابعة واسعة للقرارات المرتبطة بأسعار الفائدة، في ظل استمرار المخاوف المتعلقة بالتضخم وتطورات الاقتصاد الأمريكي.

ولفت إلى أن التوقعات المطروحة تشمل الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية أو رفعها مجددًا بمقدار 25 نقطة أساس، وفقًا لما أورده خلال مداخلته.

وتكتسب قرارات الفيدرالي أهمية بالنسبة إلى المستثمرين، نظرًا لتأثير السياسة النقدية في تكلفة التمويل، والإنفاق الاستثماري، وتقييمات الأسهم، فضلًا عن انعكاساتها على توقعات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

استثمارات الذكاء الاصطناعي تفرض تحديات جديدة

وأشار محلل السوق العالمية إلى أن الإنفاق الكبير على تقنيات الذكاء الاصطناعي يمثل أحد الملفات التي تتابعها الأسواق الأمريكية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وتكاليف التمويل.

وأوضح أن المستثمرين يراقبون قدرة الشركات على تحقيق عوائد تتناسب مع حجم الأموال التي تضخها في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية اللازمة لها، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الاستثمار وتزايد الضغوط على الميزانيات.

وتتعلق التحديات هنا بمدى قدرة الشركات على تحويل استثماراتها التكنولوجية إلى نتائج مالية ملموسة، بما يدعم الإيرادات والأرباح ويبرر التقييمات التي تمنحها الأسواق لأسهمها.

تداخل العوامل الاقتصادية يزيد حذر المستثمرين

واختتمت محاور المداخلة بالإشارة إلى أن تزامن ارتفاع أسعار النفط مع الضغوط التضخمية وتكاليف الاقتراض والإنفاق على الذكاء الاصطناعي يضع الأسواق الأمريكية أمام مجموعة من التحديات المتداخلة.

وتظل تحركات أسعار الطاقة وقرارات الفيدرالي الأمريكي وقدرة الشركات على تحقيق عوائد من استثماراتها التكنولوجية من العوامل التي يراقبها المستثمرون عند تقييم اتجاهات الأسواق خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية.