الداخلية تأذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

نشرت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» قرار وزارة الداخلية رقم 1653 لسنة 2026، بشأن الإذن لـ21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

تفاصيل البيان

ونص القرار، الصادر في 22 سبتمبر 2026، على الإذن للمواطنين الواردة أسماؤهم في البيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وشملت قائمة المواطنين المأذون لهم بالتجنس بالجنسية الألمانية 10 أشخاص، من بينهم إسلام محمود بسيوني عيد، ومحمد عصام محمد عبد اللطيف عطا، وكريم نبوي أحمد نبوي، إلى جانب عدد من السيدات.

كما تضمن القرار الإذن لمواطنة بالتجنس بالجنسية الهولندية، وأخرى بالجنسية السويسرية، فيما شملت القائمة مواطنين آخرين مُنحوا الإذن بالتجنس بالجنسيات الأمريكية والسويدية والفلسطينية والكندية والإيطالية.

وضمت القائمة أيضا الطفل عبد الرحمن شادي فؤاد محمد يوسف أبو زهرة، المولود في سنغافورة، والمأذون له بالتجنس بالجنسية السويسرية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

ونص القرار في مادته الثانية على نشره في «الوقائع المصرية»، وصدر بتوقيع المفوض بالتوقيع، مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير، تنفيذًا للاختصاصات المقررة قانونًا في شأن الجنسية المصرية.