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مظاهرات في إسرائيل تُطالب بتشكيل حكومة "يهودية - عربية" مشتركة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مظاهرات في إسرائيل تُطالب بتشكيل حكومة "يهودية - عربية" مشتركة

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

تجمع عشرات الأشخاص في الأراضي  للاحتجاج في كل من "ساحة باريس" بالقدس، و"حديقة مسيلا" في تل أبيب، و"ساحة اليونسكو" في حيفا، مطالبين بتشكيل حكومة يهودية-عربية مشتركة.

وبحسب صحيفة هآرتس " العبرية ، فقد رفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات مثل "الحرية للجميع، من النهر إلى البحر" و"نعم لحكومة يهودية-عربية".

ولففت الصحيفة العبرية  إلى أن هذه المظاهرات تعكس دعوة موحدة من المشاركين فيها نحو تبني نهج حكم شامل يضم الجميع.

و تشير النتائج الجزئية التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية -وفقاً لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"- إلى تقارب شديد في موازين القوى الانتخابية مع استمرار عمليات الفرز.

ووفقاً للأرقام الجزئية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية حتى الساعة 11:35 مساءً (بالتوقيت المحلي للأراضي المحتلة )، فقد حصل المعسكر المؤيد لنتنياهو على 53 مقعداً، بينما حاز المعسكر المنافس على 48 مقعداً، وذلك استناداً إلى فرز 90% من الأصوات في 97.5% من صناديق الاقتراع.

الأراضي المحتلة القدس حديقة مسلا تل أبيب الإنتخابات الإسرائيلية

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