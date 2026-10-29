الحماية المدنية تخمد نيران حريق هائل داخل شركة النصر بسبب شماريخ زفة عروسين بالمحلة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل داخل شركة النصر بسبب شماريخ زفة عروسين بالمحلة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإشتعال النيران بمحيط عنابر شركة النصر بمدخل "المحلة _المنصورة" بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كما تم الدفع ب3 سيارات مطافىء لإخماد نيران الحريق الناتجة عن التلاعب بالشماريخ والألعاب الناريه خلال زفة عروسين دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

السيطرة على حريق

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .