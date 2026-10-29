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وزيرا التنمية المحلية والتعليم العالي يتابعان تنفيذ تمثال مجدي يعقوب بالجيزة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرا التنمية المحلية والتعليم العالي يتابعان تنفيذ تمثال مجدي يعقوب بالجيزة

اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، اجتماعاً بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة وعدد من قيادات الوزارتين، والفنان النحات عصام درويش ،وذلك لاستعراض آخر المستجدات الخاصة بمشروع تصميم وتنفيذ تمثال الطبيب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، وذلك بميدان الكيت كات بحي إمبابة بمحافظة الجيزة، في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين صندوق التنمية الثقافية ومحافظة الجيزة والجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
 
وشهد الاجتماع استعراضاً للموقف التنفيذي والخطوات التي تمت خلال الفترة الماضية ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع، والتي تتضمن تصميم وتنفيذ نموذج من التمثال بارتفاع 45 سم وآخر بارتفاع 1 متر وتم الانتهاء من القالب الخاص بالتمثال بالحجم الطبيعي تمهيداً لبدء المرحلة الثانية من المشروع، وهى صب التمثال من البرونز وتصميم وتنفيذ نموذج للتمثال بالحجم الطبيعي، مع توفير التمويلات المالية اللازمة لسرعة الانتهاء من المشروع، بالإضافة إلى الإعداد لصياغة الرؤية البصرية والجمالية لموقع التمثال بميدان الكيت كات.
 
وخلال اللقاء وجه الوزراء بأهمية سرعة الانتهاء من تنفيذ باقي مراحل المشروع لتدشينه رسمياً خلال النصف الأول من عام 2027 ، والتنسيق المستمر بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة و محافظة الجيزة والجهاز القومي للتنسيق الحضاري بوزارة الثقافة، لتنفيذ باقي الخطوات المطلوبة ورفع كفاءة ميدان الكيت كات والقيام بأعمال التجميل والتشجير اللازمة للميدان بالكامل، بما يليق بالطبيب العالمي الكبير الدكتور مجدي يعقوب عقب وضع التمثال باعتباره قيمة مصرية وعالمية ورمزاً للإنسانية والتفاني في العمل.

التنمية المحلية التنمية المحلية والبيئة وزير الثقافة تمثال الطبيب العالمي مجدي يعقوب الجيزة

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