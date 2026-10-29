قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزراء إعلام الخليج يرفعون سلاح القانون في مواجهة المحتوى المسيء
الإحصاء: 6.8 % ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية إلى روسيا خلال 8 أشهر
الخليج على خط النار.. تحذير أمريكي من انفجار المواجهة مع إيران بعد انتخابات نوفمبر
القومي لحقوق الإنسان يناقش أوضاع المواقع الإلكترونية الساعية لتوفيق أوضاعها
حريق بسفينة في مضيق هرمز على بعد 9 أميال بحرية شمال خصب في سلطنة عمان
تعرّف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 29-10-2026
الدولار يستقر فوق 56 جنيهًا في بداية تعاملات الخميس بالبنوك
وزيرا التنمية المحلية والتعليم العالي يتابعان تنفيذ تمثال مجدي يعقوب بالجيزة
إضراب عن العمل بمدرسة خاصة بالمعادي بسبب ضعف مرتبات المعلمين
مظاهرات في إسرائيل تُطالب بتشكيل حكومة "يهودية - عربية" مشتركة
وزير الداخلية يقرر إبعاد أردني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام
ضبط المتهمين باستدراج فتاة من ذوي الهمم وسرقة مشغولاتها الذهبية في زفتى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي لحقوق الإنسان يناقش أوضاع المواقع الإلكترونية الساعية لتوفيق أوضاعها

اجتماع المجلس القومي لحقوق الإنسان
اجتماع المجلس القومي لحقوق الإنسان
الديب أبوعلي

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء اجتماعه الدوري لشهر أكتوبر، برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، وبحضور محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس والأمين العام.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع أبرز المستجدات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في مصر، والإجراءات التي اتخذها المجلس والاتصالات التي أجراها للتعامل معها، كما ناقش عددًا من الموضوعات ذات الصلة، وفي مقدمتها أوضاع المواقع الإلكترونية الساعية إلى توفيق أوضاعها. وفي هذا السياق.

وأكد المجلس عزمه مواصلة التشاور مع الجهات الرسمية المعنية، ومن بينها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين، بهدف بحث سبل معالجة هذه المسألة للاسهام فى التوصل إلى حلول مناسبة.

أوضاع المواقع الإلكترونية

كما ناقش المجلس مشروع مدونة السلوك الخاصة بأعضائه بصورة مبدئية، وتم استعراض مختلف الآراء التى أعرب عنها اعضاء المجلس بما يساهم فى إصدار هذه الوثيقة فى صورتها النهائية، وصولا اتعزيز العمل المؤسسي للمجلس وترسيخ القواعد المنظمة لمهام اعضاء المجلس ومسؤولياتهم.

واستعرض المجلس كذلك خطته لتطوير فروعه بالمحافظات، بما يسهم في تعزيز حضوره الميداني وتيسير تواصله مع المواطنين، إلى جانب متابعة التقدم المحرز في تنفيذ خطته السنوية،  بالإضافة إلى الوقوف على الاستعدادات الجارية لمشاركة المجلس لأول مرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال دورته المقبلة فى شهر يناير.

يأتي الاجتماع في إطار المتابعة الدورية لأعمال المجلس وأولوياته، ومواصلة تطوير أدائه المؤسسي وتعزيز قدرته على الاضطلاع باختصاصاته في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

المجلس القومي لحقوق الإنسان أحمد إيهاب جمال الدين القومي لحقوق الإنسان محمد أنور السادات حالة حقوق الإنسان في مصر المجلس الأعلى لتنظيم نقابة الصحفيين المواقع الإلكترونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل يتم تأجيل الفصل الدراسي الثاني في المدارس؟.. تربوي يحسم الجدل

اسعار باقات الانترنت الارضي

مجانًا .. موعد تفعيل ضعف باقة الإنترنت الأرضي

المقاولون العرب

بعد الخسارة من الزمالك.. لاعب المقاولون العرب يعلن انتقاله للأهلي رسميا

وزارة الداخلية

عطل ورسالة صوتية للإخلاء.. الداخلية تكشف حقيقة حريق مول مصر بـ 6 أكتوبر

مشاهد داخل المطبخ

بيغسلوا ويصفّوا الفراخ في البلاعة.. فيديو يُثير الجدل داخل مطبخ محل كشري ومطالب بالتحقيق

شمس البارودي

مشهد دفنهما لا يفارق ذاكرتي.. شمس البارودي أمام قبر زوجها حسن يوسف ونجلها: كلكم ستزورون المقابر

شيكو بانزا

أنا من عائلة محترمة.. شيكو بانزا يصدر بيانًا للرد على اتهامات رواندا

أسعار الدواجن

بعد ارتفاع الأعلاف.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

ترشيحاتنا

د. عطية لاشين

هل يجوز لأصدقاء الزوج المتوفى زيارة أرملته؟.. عطية لاشين يوضح

تأهيل أئمة الجيزة والقليوبية علميًّا وفكريًّا

الإدارة العامة للتدريب تواصل تأهيل أئمة الجيزة والقليوبية علميا وفكريا ولغويا

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر تطلق مسابقة «أفضل كلية صديقة للبيئة»

بالصور

أسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

أعراض الفيروسات التنفسية.. 7 علامات تكشف الإصابة ومتى تصبح الحالة خطرا؟

أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟
أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟
أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟

تويوتا تستعد لمواجهة الثلوج بخمس سيارات معدلة بجنازير ضخمة

سنو هانتر Snowhunter
سنو هانتر Snowhunter
سنو هانتر Snowhunter

البرقوق.. فاكهة غنية بمضادات الأكسدة وتدعم صحة القلب

البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب
البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب
البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد