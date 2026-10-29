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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيات ليون 2027 تباع بهذا المواصفات .. أسعار الـ 3 فئات | صور

سيات ليون موديل 2027
سيات ليون موديل 2027
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات موديل 2027 ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

سيات ليون موديل 2027

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: سيات ليون موديل 2027، وتنتمي ليون لفئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم .

محرك سيات ليون موديل 2027

سيات ليون موديل 2027

تحصل سيارة سيات ليون موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 210 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.8 ثانية .

وسائل الأمان بـ سيات ليون موديل 2027

سيات ليون موديل 2027

زودت سيارة سيات ليون موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

مواصفات سيات ليون موديل 2027

تمتلك سيارة سيات ليون موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX .

سيات ليون موديل 2027

ويوجد بـ سيارة سيات ليون موديل 2027 أيضا، مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس .

سعر سيات ليون موديل 2027

سيات ليون موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة سيات ليون موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 474 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيات ليون موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 499 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سيات ليون موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 599 ألف جنيه .

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