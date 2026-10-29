بالسعر والمواصفات.. سيارات جايكو الجديدة في مصر

دخلت علامة جايكو الصينية سوق السيارات المصرية بأربع سيارات جديدة، بعدما أعلن الوكيل المحلي للعلامة، طرح طرازات J5 وJ7 وJ7 SHS وJ8 AWD SHS، لتقدم مجموعة متنوعة من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي تجمع بين محركات البنزين والمنظومات الهجينة القابلة للشحن.

وتتفاوت السيارات الجديدة من حيث القوة والأبعاد والتجهيزات والأسعار، إذ تبدأ المجموعة من فئة السيارات المدمجة، وصولا إلى سيارة هجينة كبيرة تتسع لسبعة ركاب، فيما أعلنت الشركة عن برامج ضمان تشمل المركبات والمحركات والبطاريات وفق الشروط المحددة لكل طراز.

تعد جايكو J5 الطراز الأقل سعرا ضمن المجموعة، وتعتمد على محرك تربو سعة 1.5 لتر بقوة 158 حصانا وعزم دوران يبلغ 230 نيوتن متر، مع ناقل حركة CVT ونظام دفع أمامي وتعليق خلفي متعدد الوصلات.

وتبلغ أبعاد السيارة 4380 مم للطول و1860 مم للعرض و1650 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2820 مم، وتصل سعة حقيبة الأمتعة إلى 480 لترا، ويمكن زيادتها إلى 1284 لترا عند طي المقاعد الخلفية، ويبلغ سعر فئة Urban مليون و195 ألف جنيه، بينما تصل فئة Elite إلى مليون و325 ألف جنيه.

أما جايكو J7، فتعتمد على محرك تربو TGDI سعة 1.5 لتر، يولد قوة 197 حصانا وعزم دوران 290 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة مزدوج القابض من 7 سرعات مع نظام دفع أمامي.

وتبدأ سعة التخزين الخلفية من 584 لترا، وتصل إلى 1349 لترا عند طي المقاعد، فيما تبلغ سعة خزان الوقود 51 لترا، وتطرح السيارة بسعر مليون و495 ألف جنيه لفئة Elite، ومليون و645 ألف جنيه لفئة Premium، مع إضافة 25 ألف جنيه عند اختيار السقف ثنائي اللون.

تعتمد جايكو J7 SHS الهجينة قابلة للشحن على منظومة تجمع بين محرك تربو سعة 1.5 لتر ومحرك كهربائي وناقل حركة مخصص للمنظومة الهجينة، بقوة إجمالية معلنة تبلغ 279 حصانا وعزم دوران يصل إلى 385 نيوتن متر.

وتحصل السيارة على بطارية سعة 18.4 كيلوواط ساعة، توفر مدى قيادة كهربائيا يصل إلى 100 كيلومتر، بينما يبلغ المدى الإجمالي المعلن 1215 كيلومترا وفقا لمعيار WLTP.

وتبلغ أبعاد السيارة 4500 مم للطول و1885 مم للعرض و1680 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2872 مم وخمسة مقاعد وعجلات قياس 19 بوصة.

وتدعم السيارة الشحن السريع من 30% إلى 80% خلال 20 دقيقة وفقا للبيانات المعلنة، كما تدعم الشحن بالتيار المتردد بقدرة 6.6 كيلوواط وخاصية V2L لتوفير الطاقة للأجهزة الخارجية، ويبلغ سعر فئة Smart مليون و940 ألف جنيه، مع زيادة 25 ألف جنيه للسقف ثنائي اللون و30 ألف جنيه للألوان الخاصة.

تأتي جايكو J8 AWD SHS في قمة المجموعة الجديدة، وتعتمد على منظومة هجينة قابلة للشحن تضم محركا سعة 1.5 لتر وثلاثة محركات ضمن المنظومة، بقوة إجمالية معلنة تصل إلى 600 حصان وعزم دوران يبلغ 915 نيوتن متر، مع نظام دفع كلي للعجلات.

وتحصل السيارة على بطارية سعة 34.46 كيلوواط ساعة ونظام تعليق تكيفي CDC، إلى جانب خاصية V2L بقدرة 6.6 كيلوواط، بينما تبلغ سعة خزان الوقود 70 لترا.

وتصل أبعاد السيارة إلى 4820 مم للطول و1930 مم للعرض و1710 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2820 مم وثلاثة صفوف من المقاعد تتسع لسبعة ركاب، ويمكن شحن البطارية من 30% إلى 100% خلال نحو 25 دقيقة، وفقا للبيانات المعلنة.

ويبلغ سعر فئة Flagship AWD مليونين و650 ألف جنيه، مع زيادة 25 ألف جنيه للسقف ثنائي اللون و30 ألف جنيه للألوان الخاصة.