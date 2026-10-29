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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسباب فنية.. وائل جمعة يكشف كواليس استبعاد ثلاثي الأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت

وائل جمعة
وائل جمعة
محمد بدران

كشف وائل جمعة، مدير الكرة بالأهلي، أن استبعاد الثلاثي إمام عاشور ومحمد هاني وأحمد رضا من قائمة الفريق لمواجهة مودرن سبورت جاء لأسباب فنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، لخوض مواجهة مهمة أمام مودرن سبورت، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويأتي استبعاد الثلاثي قبل اللقاء في ظل سعي الجهاز الفني لاختيار العناصر الأكثر جاهزية لتنفيذ خطته خلال المباراة، التي يتطلع خلالها الأهلي إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ومودرن سبورت في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

وتنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي ومودرن سبورت، باعتبارها الناقل الحصري لمنافسات البطولة.

ويدخل الأهلي المباراة بهدف استعادة الانتصارات ومصالحة جماهيره، من خلال تحقيق نتيجة إيجابية وتقديم أداء قوي، في ظل سعي الفريق لمواصلة المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.

الأهلي وائل جمعة الدوري المصري الممتاز مودرن سبورت

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