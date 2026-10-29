لازم أستحمله وأساعده.. معتمد جمال يدافع عن شيكو بانزا بعد فوز الزمالك

أشاد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بأداء الأنجولي شيكو بانزا خلال مواجهة المقاولون العرب، مؤكدًا أنه قدم مستوى مميزًا ويعد أحد اللاعبين المهمين بالنسبة له داخل الفريق الأبيض.

وقال معتمد جمال، في تصريحات تلفزيونية: «شيكو بانزا من أفضل لاعبي الزمالك في مباراة اليوم، وهو لاعب مهم جدًا بالنسبة لي، وعلشان كده لازم أستحمله وأساعده على التركيز داخل الملعب».

وأضاف المدير الفني أن شيكو بانزا يمتلك إمكانات مميزة، وهو ما يدفعه إلى دعمه ومساعدته على التركيز والاستفادة من قدراته الفنية، بما ينعكس على أدائه مع الفريق خلال المباريات المقبلة.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا ثمينًا على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 19 نقطة، ليصعد إلى المركز الثاني مؤقتًا في جدول ترتيب الدوري، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 21 نقطة، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 11 نقطة في المركز السابع.

ويمنح الفوز دفعة معنوية للفريق الأبيض في مشواره ببطولة الدوري الممتاز، في ظل سعيه لمواصلة الانتصارات وملاحقة بيراميدز على صدارة جدول الترتيب.