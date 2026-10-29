بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.. إصابة شاب بطلق ناري على يد ابن عمه في سوهاج

أصيب شاب في العقد الثالث من العمر بطلق ناري في الفخذ الأيسر؛ إثر مشاجرة نشبت بينه وبين ابن عمه بمركز ساقلتة شرق محافظة سوهاج؛ بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي الواقعة، والتحفظ على السلاح الناري المستخدم في إطلاق العيار.

ماذا حدث؟

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أشرف عبدالمالك مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة ساقلتة، يفيد بنشوب مشادة كلامية بين شابين من أبناء العمومة، يقيمان بدائرة المركز، قبل أن تتصاعد الخلافات بينهما إلى مشاجرة تبادل خلالها الطرفان السب والضرب، لتنتهي بإطلاق أحدهما عيارًا ناريًا تجاه الآخر؛ ما أسفر عن إصابته في الفخذ الأيسر.

وكشفت تفاصيل الواقعة أن المشاجرة نشبت على خلفية خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتطورت من مشادة كلامية إلى اعتداء متبادل، قبل أن يستخدم أحد الطرفين سلاحًا ناريًا كان بحوزته، متسببًا في إصابة ابن عمه بطلق ناري.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، كما تم ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة بحوزة الطرف الثاني، إلى جانب الفارغ الناتج عن إطلاق العيار الناري.

وتواصل الأجهزة الأمنية فحص ملابسات الواقعة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.