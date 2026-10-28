تذبذب.. ماذا حدث في أسعار الدولار اليوم الأربعاء مقابل الجنيه؟

أسعار الدولار اليوم الأربعاء ختام تعاملات شهدت هدوءا نسبيا بعد أن عادوت الارتفاع مستهل التعاملات، جاء ذلك عقب تراجع أسعار الصرف أمس.

أسعار الدولار اليوم الأربعاء

بينما بلغ سعر الدولار اليوم الاربعاء 56.16 جنيه للشراء و56.26 جنيه للبيع في البنك العربي الأفريقي الدولي.

ويقدم موقع صدى البلد الاخبار سعر الدولار اليوم الابعاء 28-10-2026، في جميع البنوك العاملة في مصر .

وسجل سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 56.14 جنيه للشراء و56.24 جنيه للبيع.

اعلى سعر للدولار

وقدمت بنوك:" التعمير والإسكان والمصري الخليجي و مصرف أبوظبي الإسلامي" أعلى سعر للدولار اليوم الأربعاء مسجلا 56.25 جنيه للشراء و56.35 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان

وبلغ سعر صرف الدولار 56.12 جنيه للشراء و56.22 جنيه للبيع في بنك البركة.

فيما سجل 56.11 جنيه للشراء و56.21 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

البنك الأهلي المصري

وفي بنوك :" البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وقناة السويس والمصرف العربي" سجل الدولار 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وسجل الدولار 56.06 جنيه للشراء و56.16 جنيه للبيع في بنكي الكويت الوطني وأبوظبي التجاري.

سعر الدولار أمام الجنيه

بينما بلغ 56.05 جنيه للشراء و56.15 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

وفي بنك أبوظبي الأول مصر، سجل الدولار 56.04 جنيه للشراء و56.14 جنيه للبيع.

بنك مصر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاربعاء في بنك مصر 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع.

فيما سجل أقل سعر لدي البنك العقاري المصري العربي عند 56 جنيهًا للشراء و56.10 جنيه للبيع.