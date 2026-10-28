تغريم برشلونة 602 يورو بسبب مفاوضاته مع ألفاريز

أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرر تغريم نادي برشلونة 602 يورو، بسبب مفاوضاته مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم أتليتكو مدريد.

وحاول برشلونة ضم ألفاريز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضي، على عكس رغبة ناديه الذي تمسك ببقاءه.

وكان أتلتيكو مدريد قد تقدم بشكوى ضد برشلونة في يوليو الماضي، اتهمه فيها بالتفاوض مع ألفاريز أثناء سريان عقده.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة تلقى الغرامة القصوى المنصوص عليها في اللوائح.

ولفت التقرير، إلى أن برشلونة ينوي تقديم استئناف ضد القرار، ليس بسبب المبلغ الزهيد، ولكن بسبب المبدأ.

وكان برشلونة قد تم تغريمه في قضية الفرنسي أنطوان جريزمان عام 2019 غرامة قدرها 300 يورو.