جافي وبيرنال أمام فرصة ذهبية مع برشلونة قبل مواجهة ألافيس

يستعد برشلونة لمواجهة ديبورتيفو ألافيس، الأسبوع المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني موسم 2026-2027، في مباراة يسعى خلالها الفريق الكتالوني لاستعادة الانتصارات بعد خسارته أمام ريال مدريد بنتيجة 2-1 في الكلاسيكو.

وذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن المباراة قد تمنح ثنائي خط الوسط، جافي ومارك بيرنال، فرصة أكبر للمشاركة، في ظل المنافسة على المراكز الأساسية بوجود بيدري ورودري.

وأشارت الصحيفة إلى أن فرينكي دي يونج، العائد مؤخرًا من الإصابة، يحتاج إلى مزيد من الوقت لاستعادة الانسجام مع رودري، بينما يمتلك بيرنال خبرة اللعب بجواره في أربع مباريات سابقة، مع قدرته على شغل أدوار متقدمة في وسط الملعب.

في المقابل، يمثل جافي خيارًا آخر أمام المدرب هانز فليك، بعدما لعب بجوار رودري في أربع مباريات مع برشلونة، إلى جانب مشاركتهما معًا في 22 مباراة دولية بقميص منتخب إسبانيا.

وأضافت «سبورت» أن الاعتماد على لاعب يتمتع بالقوة البدنية إلى جانب رودري قد يمنح بيدري حرية أكبر للتقدم والمشاركة في صناعة اللعب، على غرار دوره مع المنتخب الإسباني.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن مشاركة جافي أو بيرنال لا تعني بالضرورة جلوس فيرمين لوبيز على مقاعد البدلاء، إذ يستطيع الأخير اللعب في مركز الجناح الأيسر، مع وجود خيارات أخرى أمام فليك.