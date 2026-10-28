وزير الري: مصر حريصة على مواصلة التعاون مع أوغندا في المشروعات التنموية

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، عمق العلاقات التي تربط مصر وأوغندا، وحرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين، والبناء على ما تحقق من مشروعات تنموية لخدمة المواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة في أوغندا.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الموارد المائية والري مع كاهيندا أوتافير وزير المياه والبيئة بجمهورية أوغندا، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الموارد المائية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار الدكتور سويلم إلى أهمية مواصلة التعاون في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتنفيذ مشروعات توفير المياه وتحسين الاستفادة منها، إلى جانب تعزيز برامج التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات الفنية؛ بما يسهم في دعم قدرات الكوادر الأوغندية في مجال إدارة المياه.

كما أكد الوزير أهمية الاستفادة من آلية التمويل الإقليمية المجمعة التي أطلقتها مصر لدعم المشروعات المائية بدول حوض النيل، مشيرًا إلى استعداد مصر للتنسيق مع الجانب الأوغندي لتحديد مجالات التعاون والمشروعات ذات الأولوية، بما يلبي الاحتياجات التنموية ويحقق المصالح المشتركة.

وفيما يتعلق بقضايا حوض النيل، شدد سويلم على أهمية الحفاظ على مبادرة حوض النيل باعتبارها المنصة الجامعة لجميع دول الحوض.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين دول حوض النيل على أساس الثقة المتبادلة والشفافية ومراعاة المصالح المشتركة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والمنفعة المتبادلة دون الإضرار بأي دولة.. معربا عن تطلعه إلى مواصلة التنسيق مع الجانب الأوغندي لدعم التعاون الثنائي والإقليمي خلال المرحلة المقبلة.