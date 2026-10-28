رضا عبد العال عن أزمة ثلاثي الزمالك: الدنيا فكت بعد جون إدوارد

علق رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، على أزمة ثلاثي الزمالك أحمد فتوح، شيكو بانزا، مصطفى الزناري، واستبعادهم بسبب الأحداث الأخيرة في رحلة رواندا، خلال مواجهة الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ32 من بطولة أبطال أفريقيا.

وقال رضا عبد العال في تصريحات ببرنامج البريمو المذاع على قناة تن: «من ساعة ما جون إدوارد مشي والدنيا فكت، ومسمعناش الكلام ده السنة اللي فاتت لما كان موجود إدوارد».

وأضاف: «تحس إن في حاجة مش طبيعية في النادي، والأداء مش هو، أوضة اللبس فكت، ومفيش واحد دكر قادر يسيطر على اللعيبة».

وتابع: «لعيبة الزمالك كانت بتخاف من جون إدوارد، وأكبر دليل إن اللعيبة من أول سفرية حصل كل ده، لكن السنة اللي فاتت الزمالك وصل للمباراة النهائية ومسمعناش أي حاجة عن اللاعبين».

وختم رضا عبدالعال: «اعتقد لو الزمالك معندوش إيقاف قيد، كان فتوح هيبقى أول الراحلين في يناير، ولكن الأبيض لسه قيده موقوف، واللاعب فنيًا هو الأعلى في مصر، وبالتالي اللاعب لازم يكون موجود وميتوقفش عن المباريات، ولكن قومه سلوكيًا».



وكان الزمالك قرر تجميد ملف تجديد عقد أحمد فتوح، لحين تولي حسام الزناتي منصب المدير الرياضي للفريق، فيما يدرس مجلس إدارة أبناء ميت عقبة إيقاف اللاعب شيكو بانزا بسبب وعرضه للبيع في يناير بسبب ما بدر منه في رحلة الفريق برواندا من «فعل مشين».

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مهمة أمام نظيره المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري.