تغييرات في وسط الملعب.. تشكيل الزمالك ضد المقاولون بالدوري المصري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة المقاولون العرب، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" - محمد إسماعيل - عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة - عبدالله السعيد - أحمد عبد الرحيم " إيشو".

الهجوم: عدي الدباغ – أحمد شريف شيكو بانزا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي ومحمد فرج وأحمد خضري ومصطفى الزناري ويوسف وائل"فرنسي" وأحمد ربيع وأحمد الجفالي ومحمد حمد وحسام أشرف.