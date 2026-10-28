الأهلي يستعيد 6 لاعبين ويترقب موقف أقطاي عبد الله قبل لقاء مودرن سبورت

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دفعة قوية قبل مواجهة مودرن سبورت، المقرر إقامتها الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما شهدت التدريبات الجماعية عودة عدد من اللاعبين الذين غابوا عن المباراة الإفريقية الأخيرة، إلى جانب استعادة عناصر أخرى جاهزيتها بعد التعافي من الإصابات والإجهاد.

واستأنف الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش، اليوم الثلاثاء، عقب حصول اللاعبين على راحة سلبية أمس الإثنين، بعد الفوز الكبير على كيتارا الأوغندي بأربعة أهداف دون رد، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ليحسم الفريق تأهله إلى دور المجموعات.

عودة 6 لاعبين إلى تدريبات الأهلي

وشهد المران الجماعي انتظام ستة لاعبين غابوا عن مواجهة كيتارا، وهم أحمد رضا وإمام عاشور ومحمد هاني وكريم الدبيس ومصطفى شوبير وياسر إبراهيم، في خطوة تمنح الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة حلولًا إضافية قبل المواجهة المقبلة في الدوري.

وجاءت عودة أحمد رضا إلى التدريبات بعد انتهاء أزمته الأخيرة مع إدارة الكرة، وتقبله العقوبة المالية الموقعة عليه، ليطوي اللاعب صفحة الخلاف ويعود إلى المشاركة بصورة طبيعية مع زملائه.

كما انتظم إمام عاشور ومحمد هاني في المران، بعدما غابا عن اللقاء الإفريقي الأخير، بينما استعاد الفريق جهود كريم الدبيس عقب تعافيه من إصابة العضلة الضامة، التي أبعدته عن المشاركة خلال الفترة الماضية.

وشارك ياسر إبراهيم في التدريبات الجماعية بعد غيابه عن مواجهة كيتارا بسبب إصابة في الكاحل، في حين عاد الحارس مصطفى شوبير إلى المران عقب انتهاء إجازة زفافه، ليكتمل بذلك انضمام السداسي إلى استعدادات الفريق مباراة مودرن سبورت.

ثلاثي الأهلي يتعافى من الإجهاد قبل لقاء مودرن سبورت

وفي إطار الاستعدادات للمواجهة المقبلة، اطمأن الجهاز الفني على جاهزية الثلاثي محمد عبد الله وأشرف داري وأكرم توفيق، بعدما شاركوا في مباراة كيتارا الأخيرة، وتعافوا من الآلام وحالة الإجهاد التي عانى منها بعضهم.

وتمثل جاهزية الثلاثي إضافة جديدة للأهلي قبل لقاء الخميس، خاصة في ظل رغبة الجهاز الفني في تجهيز أكبر عدد ممكن من اللاعبين، لمواجهة ضغط المباريات خلال المرحلة الحالية من الموسم.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعبون العائدون لتقييم فني وبدني خلال التدريبات المقبلة، من أجل تحديد مدى قدرتهم على المشاركة أمام مودرن سبورت، سواء ضمن التشكيل الأساسي أو على مقاعد البدلاء، وفقًا لاحتياجات الفريق ورؤية المدير الفني.

أقطاي عبد الله يواصل برنامجه التأهيلي

على الجانب الآخر، يواصل أقطاي عبد الله تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي، للتخلص من آلام الحوض التي تسببت في غيابه عن التدريبات الجماعية والمباريات الأخيرة، تمهيدًا للعودة إلى المشاركة مع الفريق بعد اكتمال تعافيه.

وركز الجهاز الفني خلال مران الثلاثاء على الجوانب الاستشفائية والبدنية، قبل تنفيذ مجموعة من التدريبات الفنية والتخصصية، ضمن خطة الإعداد التي وضعها عموتة لتجهيز اللاعبين للمواجهة المقبلة.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير غدًا الأربعاء، على أن يحسم المدير الفني خلاله موقف اللاعبين العائدين من الغياب، قبل إعلان القائمة النهائية التي ستدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت على استاد القاهرة الدولي.

ويسعى الأهلي إلى استثمار عودة عدد من عناصره قبل اللقاء المرتقب، ومواصلة نتائجه الإيجابية بعد الانتصار الإفريقي الأخير، من أجل تحقيق نتيجة قوية في الدوري المصري الممتاز، وتعزيز موقفه في جدول الترتيب.