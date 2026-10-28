حافلة الزمالك تصل ستاد القاهرة لمواجهة المقاولون العرب

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة المقاولون العرب في مسابقة الدوري المصري الممتاز .

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب.

وكان معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب في الثامنة مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.