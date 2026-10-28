خطط لاستهداف كمين سمنود.. اعترافات خطيرة لقائد خلية التليجرام

ينشر موقع صدى البلد اعترافات المتهم الأول بخلية التليجرام في القضية رقم ٢٥٤٠ لسنة ٢٠٢٥ كلي شرق طنطا والمقيدة برقم ٤٩٤٣ لسنة ٢٠٢٥ جنايات أمن الدولة العليا، المتهم فيها بتأسيس خلية وتولي قيادتها.

اعترافات المتهم الرئيس بخلية التليجرام

واعترف المتهم الأول ح ع بالتحقيقات، التي باشرتها النيابة العامة، بقناعته بالأفكار التكفيرية القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستخدامه مواقع إلكترونية بشبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل والتكليفات، واضطلاعه برصد العديد من الكنائس والمنشآت الشرطية وأحد أفراد الديانة المسيحية.

وتابع المتهم في اعترافاته، بمطالعته عام ٢٠١٩ بأحد مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من الإصدارات الخاصة بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي؛ ووقوفه على أفكار ذلك التنظيم المتمثلة في تكفير الحاكم ومعاونيه ووجوب قتالهم، وتكفير أبناء الديانة المسيحية ووجوب قتالهم واستباحة دمائهم واستحلال ممتلكاتهم، كما وقف على أغراض ذلك التنظيم العدائية بإسقاط أنظمة الحكم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال العمليات الإرهابية المتمثلة في قتل ضباط الجيش والشرطة، وأبناء الديانة المسيحية، ولقناعته بتلك الأفكار؛ أدى بيعته.

واستهل بمطالعته عبر مجموعات إلكترونية بشبكة المعلومات الدولية إصدارات مرئية وسمعية وأخرى نصية لتأصيل الفكر لديه، فضلاً عن تدارسه وأعضاء تلك الجماعة ذات الفكر بمحادثات جرت بينهم عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي وإصدارات أخرى لتعليم الفنون القتالية وصنع واستخدام العبوات المفرقعة، مسطردا باطلاعه في غضون ٢٠٢١ بمحاولة تصنيع إحدى العبوات المفرقعة، كما اضطلع نهاية عام ٢٠٢٣ برصد أحد أبناء الديانة المسيحية واقفاً على طريق غدوه ورواحه تمهيداً لاستهدافه بعملية إرهابية.

وإثر صداقته بالمتهم الثاني في القضية أطلعه حينها على قناعته بالأفكار المار بيانها، وكلفه حينها بتوفير سلاح ناري وأدوات "صاروخ كهربائي" ودراجة نارية لتنفيذ مخططه الإرهابي باستهداف أحد أبناء الديانة المسيحية السابق رصده، وأضاف بتواصله إلكترونياً عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "تليجرام"مع أعضاء ذلك التنظيم للوقوف على طريقة صنع عبوات التفجير عن بُعد وأنه حينها تدارس معه التأصيل الشرعي للعمليات الانتحارية.

وأكمل المتهم شرطة سمنود، وتمركز أمني متحرك "دورية شرطة" بسمنود، ووقف حينها على سُبل تأمينهم والقوة المُعينة للتأمين وتسليحها، وأمد أعضاء التنظيم بتلك المعلومات عبر حسابه الإلكتروني بتطبيق "تليجرام" تمهيداً لاستهدافها، وأنه طوال تلك الفترة اضطلع بجمع الأدوات التي تُستخدم في تحضير العبوات المفرقعة منها "الأسطوانات الورقية، اللمبات الصغيرة" وأخفاها بمسكنه تمهيداً لاستخدامها في تصنيع تلك العبوات.