وزير شئون المجالس النيابية ورئيس مجلس الدولة يبحثان تبادل الخبرات القانونية والتشريعية

بحث وزير شئون المجالس النيابية المستشار هاني حنا، اليوم /الأربعاء/ بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، رئيس مجلس الدولة المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، سبل تعزيز أطر التعاون المشترك، وتبادل الخبرات القانونية والتشريعية بين الوزارة ومجلس الدولة؛ بما يسهم في تحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، ويدعم جهود القيادة السياسية في بناء مسار تشريعي وقانوني منضبط، وذلك في إطار حرص الوزارة على مد جسور التواصل وتوطيد العلاقات المؤسسية مع مختلف الهيئات والجهات القضائية العريقة.

وفي مستهل اللقاء، رحب المستشار هاني حنا برئيس مجلس الدولة، و المستشار ناصر رضا عبد القادر، نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، معرباً عن تقديره البالغ للدور التاريخي والوطني الذي يضطلع به مجلس الدولة المصري باعتباره حصنًا للحقوق والحريات وقاضياً للمشروعية، ومثمناً جهوده الدؤوبة في إرساء دعائم العدالة والمساهمة الفاعلة في ضبط الصياغات التشريعية والقانونية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الدولة، عن خالص شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، مشيداً بالدور الحيوي والمحوري الذي تقوم به وزارة شئون المجالس النيابية في التنسيق المستمر والفعال بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومتمنياً لمعالي الوزير دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار قنوات التواصل والتنسيق الدائم لخدمة قضايا الوطن ومصالحه