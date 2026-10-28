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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

في ثالث جولاته بالفيوم.. «مستقبل وطن» يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة 9 غرف عمليات بمستشفى الفيوم العام

مستقبل وطن
مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

في ثالث  جولاته بمحافظة الفيوم، تفقد وفد الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، وبحضور الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى غرف العمليات بمستشفى الفيوم العام.

وشملت الجولة تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة 9 غرف عمليات، بما يسهم في تحسين بيئة العمل داخلها والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام وعدد من الأمناء العام المساعدين بالأمانة المركزية، والنائب عبد القادر الجارحي، أمين الحزب بمحافظة الفيوم، وقيادات الحزب بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب بالفيوم.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد أن المبادرات الخدمية التي ينفذها الحزب تأتي ضمن حزمة متكاملة من الأنشطة التي تستهدف دعم عدد من القطاعات، مشيرًا إلى أن جولات الحزب بالمحافظات تستهدف الوقوف على الاحتياجات الفعلية للمواطنين في مختلف القطاعات.

وأضاف أن القطاع الصحي يحظى باهتمام الحزب، في إطار السعي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن الدور السياسي للحزب لا ينفصل عن دوره الخدمي، بما يدعم جهود الدولة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكدت قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن استمرار المبادرات الخدمية وتوسيع نطاقها للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، بما يضمن تحقيق استفادة مباشرة من الفعاليات التي ينفذها الحزب في مختلف المحافظات.

وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية حزب مستقبل وطن لمساندة المواطنين ودعم جهود الدولة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال متابعة احتياجات المحافظات وتوجيه المبادرات والأنشطة الخدمية وفقًا للاحتياجات الفعلية، بما يعزز وصول الخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وتتضمن جولات الحزب بالمحافظات تنفيذ برنامج متكامل من الفعاليات الخدمية، يشمل رفع كفاءة عدد من المدارس والمستشفيات الحكومية، وسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين بمختلف المراحل التعليمية، وتنظيم القوافل الطبية لتقديم خدمات الرعاية الصحية وصرف الأدوية بالمجان، إلى جانب تجهيز العرائس وتوفير المعدات الزراعية، فضلًا عن عقد اجتماعات تنظيمية مع قيادات الحزب وكوادره.

وكانت قيادات حزب مستقبل وطن قد نفذت جولات ميدانية في عدد من المحافظات، شملت القليوبية والغربية والشرقية والجيزة والإسكندرية وسوهاج ومطروح والبحيرة والمنوفية، ضمن برنامج يستهدف تنظيم فعاليات خدمية متنوعة في قطاعات الصحة والتعليم ودعم الأسر الأولى بالرعاية، وتوسيع نطاق المبادرات المجتمعية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

مستقبل وطن النائب أحمد عبد الجواد الدكتور محمد هانئ غنيم مستشفى الفيوم

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