برلماني: زيادة الصادرات وخلق فرص العمل من أهم ركائز التحول الاقتصادي

أكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن التركيز على رفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية، وفق ما أكده أحمد كجوك، وزير المالية، يمثل توجهًا مهمًا لدعم الاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة للنمو، في ظل الحاجة إلى تعزيز القدرات الإنتاجية وتوسيع فرص الاستثمار والعمل.

وأشار نظير في تصريحات خاصة إلى أن تعزيز الصادرات المصرية يتطلب مواصلة دعم القطاعات السلعية والخدمية، والاستفادة من الإمكانات التي تمتلكها الدولة في مختلف المجالات، بما يسهم في زيادة حضور المنتجات والخدمات المصرية بالأسواق العالمية، ويدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.

توسيع نشاط الشركات وتشجيع الابتكار

وأضاف أن توسيع نشاط الشركات وتشجيع الابتكار وتحسين بيئة الأعمال عوامل أساسية لخلق فرص عمل جديدة ورفع مستويات الدخول، مؤكدًا أن قوة الاقتصاد ترتبط بقدرة مؤسساته وشركاته على النمو والتوسع والمنافسة، بما ينعكس إيجابيًا على المواطنين.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية أن يواكب برنامج التحول الاقتصادي تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الحفاظ على منظومة الحماية الاجتماعية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتحسين جودة الحياة، ويعزز فرص استفادة مختلف شرائح المجتمع من نتائج التنمية.