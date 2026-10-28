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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حمزة عبد الكريم يشارك في تدريبات برشلونة استعدادًا لمواجهة ألافيس

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
مجدي سلامة

يستعد نادي برشلونة الإسباني لمواجهة ديبورتيفو ألافيس، الأسبوع المقبل، على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني موسم 2026-2027، في مباراة قد تمنح الموهبة الشابة إبريما تونكارا فرصة للظهور مع الفريق الأول.

وذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن مدرب برشلونة، هانز فليك، استدعى تونكارا للمشاركة في تدريبات الفريق الأول، في ظل كثرة الغيابات التي يعاني منها الفريق الكتالوني، مشيرة إلى أن اللاعب لفت الأنظار خلال مشاركته مع برشلونة أتلتيك أمام أولوت في دوري الدرجة الرابعة الإسباني، عقب عودته من إصابة أبعدته عن الملاعب لعدة أسابيع.

وأضافت الصحيفة أن تونكارا حظي بثقة فليك مجددًا، بعدما قدم مستويات لافتة خلال فترة الإعداد للموسم، فيما أسهمت الإصابات والمشكلات البدنية التي يعاني منها عدد من لاعبي برشلونة في تعزيز فرص مشاركته أمام ألافيس، كما شهدت تدريبات الفريق الأول مشاركة ثنائي الفريق الرديف، المصري حمزة عبد الكريم وأليكس كامبوس.

حمزة عبد الكريم ألافيس برشلونة

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