الرئيس السيسي: نتطلع للتعاون مع روسيا في مجال المحطات النووية الصغيرة والعائمة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع روسيا في عدد من المجالات الاستراتيجية، تشمل إنشاء المحطات النووية الصغيرة والعائمة، واستخراج المعادن النادرة، إلى جانب تطوير التعاون في مشروعات الطاقة النووية.

وشدد الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها، في لقائه بالرئيس الروسي بوتين، على أهمية تسريع الجدول الزمني للتعاقدات الفنية الخاصة بمشروع محطة الضبعة النووية، بما يسهم في دفع معدلات تنفيذ المشروع وفقًا للخطط المحددة.

وتابع الرئيس السيسي، عن تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع الجانب الروسي لدعم أعمال المفاعل البحثي المرتبط بالمشروع النووي، والاستفادة من الخبرات الروسية في هذا المجال.

يعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين

وأشار الرئيس السيسي إلى تطلع مصر إلى دعم روسيا لبدء التشغيل الفعلي للمنطقة الاقتصادية الروسية في مصر، والانطلاق في تنفيذ مشروعاتها في أقرب وقت ممكن، بما يعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.