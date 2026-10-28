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مطالبات بإصدار عملات 500 و1000 جنيه.. ما موقف البنك المركزي؟
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مطالبات بإصدار عملات 500 و1000 جنيه.. ما موقف البنك المركزي؟

عملة 1000 جنيه مصري
عملة 1000 جنيه مصري
رشا عوني

أثارت مطالبات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصدار فئات نقدية جديدة بقيمة 500 و1000 جنيه حالة من الجدل بين المتابعين، وسط تساؤلات حول إمكانية طرح هذه الفئات خلال الفترة المقبلة، ومدى تأثيرها على المعاملات المالية اليومية.

مطالبات بإصدار فئات نقدية كبيرة

وتأتي هذه المطالبات في ظل نقاشات متزايدة حول تطوير منظومة النقد المتداول في مصر، خاصة مع ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات وزيادة قيمة التعاملات المالية، وهو ما دفع البعض إلى طرح فكرة إصدار فئات نقدية أكبر لتسهيل عمليات الدفع وتقليل عدد الأوراق النقدية المستخدمة في المعاملات.

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وتباينت آراء المتابعين بشأن هذه الفكرة، إذ يرى مؤيدوها أن طرح فئات أكبر قد يسهم في تسهيل التعاملات النقدية، بينما يشير آخرون إلى أهمية دراسة الأبعاد الاقتصادية والنقدية لهذه الخطوة، ومدى ارتباطها بمعدلات التضخم والقوة الشرائية للعملة المحلية.

البنك المركزي لم يعلن قرارًا رسميًا

ورغم انتشار الحديث عن إصدار فئتي 500 و1000 جنيه، فإنه لا يوجد إعلان رسمي مؤكد من البنك المركزي المصري بشأن الموافقة على طرحهما للتداول. 

كما أن تداول المطالبات عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يعني بالضرورة وجود خطة رسمية لتنفيذها.

ويظل قرار إصدار فئات نقدية جديدة من اختصاص الجهات النقدية المعنية، وفقًا للتقديرات الاقتصادية والاحتياجات الفعلية للسوق، مع ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية عند تداول أي معلومات تتعلق بتغيير الفئات النقدية المتداولة.

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مجلس الوزراء يصدر عملة فضية بـ25 جنيه

ووافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بالترخيص بإصدار عملة تذكارية ذهبية غير متداولة فئة واحد جنيه.
 

وأوضح مجلس الوزراء، في بيان اليوم، أنه تم الموافقة أيضًا على الترخيص بإصدار عملة تذكارية فضية غير متداولة فئة الخمسة وعشرين جنيهًا؛ وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور عام على افتتاح المتحف المصري الكبير.

هل تسهم الفئات الجديدة في تسهيل التعاملات؟

يرى متابعون أن إصدار فئات نقدية أكبر قد يساعد على تسهيل بعض المعاملات ذات القيمة المرتفعة، إلا أن تأثير هذه الخطوة يظل مرتبطًا بالسياسات النقدية والظروف الاقتصادية العامة، ولا يعني إصدار فئة نقدية جديدة بالضرورة حدوث تغيير تلقائي في الأسعار أو القوة الشرائية للجنيه.

وفي ظل استمرار النقاش حول هذه المطالبات، تبقى إمكانية إصدار فئتي 500 و1000 جنيه غير محسومة، لحين صدور أي إعلان رسمي من البنك المركزي المصري يوضح موقفه من هذه المقترحات.

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