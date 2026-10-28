عودة الذئاب.. المقاولون العرب يدرك التعادل أمام الزمالك في الدوري

نجح فريق المقاولون العرب في إدراك التعادل أمام الزمالك، خلال المباراة التي تجمع الفريقين مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف التعادل عن طريق محمد عبد الناصر في الدقيقة 57، بعدما استغل خطأ دفاعيًا من أحمد فتوح في إبعاد الكرة، لتصل إلى منطقة الجزاء ويقابلها بتسديدة ارتطمت بعمر جابر وسكنت شباك المهدي سليمان.

وكان الزمالك قد تقدم في الدقيقة 46 عن طريق محمد حمد، الذي سجل هدف الفريق الأبيض من أول لمسة عقب مشاركته في اللقاء، بعد تمريرة حاسمة من الفلسطيني عدي الدباغ.

وشهدت المباراة خطورة واضحة من جانب المقاولون العرب خلال الشوط الأول، إلا أن المهدي سليمان تألق في التصدي لمحاولات ذئاب الجبل، قبل أن ينجح الفريق في العودة بالنتيجة خلال الشوط الثاني.